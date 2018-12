Spazio | attesa per il touchdown di Hayabusa sull’asteroide Ryugu | più complicato del

meteoweb.eu

(Di sabato 15 dicembre 2018) L’attesoè piùdel previsto. L’agenzia spaziale giapponese ha analizzato più di 200 foto scattate dai due piccoli rover Minerva, rilasciati a settembre, dichiarando che nessuna di esse evidenzia un’area priva di massi e omogenea, essenziale per l’atterraggio della sonda, inizialmente previsto a per fine ottobre e poi posticipato all’inizio del 2019. La Jaxa – riporta Global Science – ha dichiarato di non voler ancora rinunciare all’atterraggio di Hayabusa e alla raccolta dei campioni dalla superficie e di voler continuare ad analizzare i dati raccolti dalla sonda per individuare un sito di landing adeguato.I rover, dotati di una particolare mobilità che gli permette di muoversi a saltellando, risultano al momento inattivi per via della loro posizione all’ombra che non permette la carica delle batterie. Tuttavia i ...