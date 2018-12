Spal – Chievo Verona, probabili formazioni 16^ giornata di Serie A, 16/12/2018

lanotiziasportiva

: Spal, Udinese, Bologna, Atalanta, Chievo, Cagliari. 6 partite da potenziali 18 punti, per chi vuole arrivare in Cha… - angelomangiante : Spal, Udinese, Bologna, Atalanta, Chievo, Cagliari. 6 partite da potenziali 18 punti, per chi vuole arrivare in Cha… - SPALtroc_FE : I precedenti SPAL-Chievo - Dalla_SerieA : I CONVOCATI BIANCAZZURRI PER L -

(Di sabato 15 dicembre 2018), lee l’analisi del match della 16^diAA Ferrara andrà in scena un lunch match con in palio punti pesanti. Laospiterà il, fanalino di coda ma in ripresa nelle ultime gare. Per entrambe una partita da non perdere: i ferraresi vorranno riconciliarsi con la posta in palio più importante, quei 3 punti che mancano da troppo tempo; ai clivensi, inpositiva da 4 turni, servirebbe la prima vittoria stagionale per continuare la ricerca di una salvezza sulla carta per niente semplice.FERRARA – Mister Semplici non è mai stato in discussione dalla società, anche per ciò che ha dato alla stessa squadra di Ferrara negli ultimi anni ma la piazza chiede qualcosa in più: l’inizio spumeggiante in campionato, con 3 vittorie nelle prime 4 giornate, aveva lanciato gli estensi verso un campionato tranquillo. I ...