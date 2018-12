Sotto l’albero di Natale trionfa la tecnologia 

Sotto l’albero di Natale c’è Supernatural 12 : i nuovi episodi sbarcano su Rai4 ma senza prima serata : Mentre in America i fan hanno salutato il 2018 con il finale midseason della 14esima stagione, Rai4 annuncia che Sotto l'albero di Natale è pronta Supernatural 12. Quale momento migliore per il pubblico giovane della rete Rai per vedere i nuovi episodi non andati ancora in onda in chiaro della serie cult con protagonisti i fratelli Winchester? Questo devono aver pensato i vertici di Rai4 piazzando Supernatural 12 in onda dal 26 dicembre in ...

A Natale dieci miliari di sensori Bosch Sotto l’albero : dieci miliardi di sensori Bosch nei telefoni cellulari, nelle auto e nelle console di gioco sotto l’albero. Leader del mercato globale: Bosch ha prodotto più di 10 miliardi di sensori MEMS dal 1995. sensori MEMS: tecnologia chiave per l’Internet delle cose Reutlingen, Germania – Anche quest’anno i doni sotto l’albero di Natale emetteranno bip, ronzii e onde radio: secondo Bitkom, il 70% dei tedeschi regalerà oggetti digitali. Per ...

E’ già Natale in casa Morata - felicità e amore Sotto l’albero per Alvaro - Alice e i gemellini [VIDEO] : Quanta dolcezza in casa Morata-Campello: Alvaro e Alice addobbano l’albero di Natale in compagnia dei gemellini Alessandro e Leonardo Belli come il sole e più innamorati che mai, Alice Campello ed Alvaro Morata sono una delle coppie più seguite e apprezzate per la loro semplicità e per l’amore infinito che li lega, a tratti forse fastidioso per i meno sdolcinati. Diventati da poco tempo genitori, Alice e Alvaro vivranno il loro ...

Sotto l’albero l’irresistibile prezzo Huawei P20 - P20 Lite e Pro con Wind : a partire da 3 euro al mese : Natale, tempo di regali: l'ultimissimo prezzo Huawei P20, P20 Lite e Pro con Wind nelle soluzioni in abbonamento a rate risulta essere molto conveniente e in questo articolo, vi segnaleremo quanto sia più appetibile dell'acquisto degli stessi device in una soluzione unica. La promozione dell'operatore arancione relativa al telefono incluso con le offerte telefoniche, è oggetto di una campagna SMS delle ultime ore, ma pure presente sul sito del ...

Al Bano ecco cosa vorrei trovare Sotto l’albero di Natale : Il cantante Al Bano ha un desiderio bello sarebbe riunire tutta la famiglia a Cellino San Marco. Il cantante lo festeggerà con la mamma Jolanda che ha 96 anni e accanto a sèvorrebbe le altre due donne più importanti della sua vita: Romina Power e Loredana Lecciso. Lo racconta in esclusiva al settimanale “Chi”: “Sarebbe un miracolo”. “Natale lo trascorrerò a Cellino con mia madre – prosegue. Un po’ dei miei ...

Natale - AIDAA : i cuccioli Sotto l’albero “con finanziamento a tasso zero e diritto di recesso” : “I cuccioli sotto l’albero? Si pagano a rate accendendo un finanziamento a tasso zero e con il diritto di recesso. Una vera aberrazione che anche quest’anno interessa centinaia di cuccioli di cani e gatti che in questi giorni vengono acquistati per Natale dai negozi specializzati ma anche online attraverso internet e pagati a rate, e se poi il cane non piace o è ammalato esiste la clausola del diritto di recesso come se si ...

Imperdibili offerte Sotto l’albero di Trony : Samsung Galaxy S9 - Huawei P20 Lite e P Smart : Col Natale ormai alle porte è naturale che arrivino anche le offerte sotto l'albero di Trony, valide solo online fino al 13 dicembre (alcuni prodotti, quelli evidenziati, prevendono la consegna gratuita; per tutti gli altri, invece, varranno le condizioni del rivenditore, che vi invitiamo a consultare prima di concludere il vostro acquisto). Stavate cercando l'offerta giusta per mettere finalmente le mani sul Samsung Galaxy S9? Il modello ...

Le “Offerte Sotto l’albero” di Trony includono smartphone e tablet Android : Trony lancia la nuova promozione "Offerte sotto l'albero", valida esclusivamente online fino al 13 dicembre con consegna gratuita su molti prodotti. Scopriamo tutti i dispositivi Android in sconto. L'articolo Le “Offerte sotto l’albero” di Trony includono smartphone e tablet Android proviene da TuttoAndroid.

Natale - WWF : per i cuccioli di casa Sotto l’albero un regalo che protegge lupi e tigri : La corsa ai regali di Natale è iniziata e già in tanti stanno stilando la lista di amici e parenti a cui donare qualcosa per le feste. In molti elenchi, però, trovano posto anche alcuni amici speciali, che vivono in casa o in giardino, hanno 4 zampe e al loro padrone fanno festa ogni giorno, non solo a Natale. Quest’anno, il WWF Italia ha pensato a un regalo speciale proprio dedicato ai cuccioli di casa: un regalo che protegge anche i loro ...

Sotto l’albero metti il pacchetto regalo di Play : Perché regalare un solo gioco a Natale quando è possibile sfidarsi a più di cento diversi titoli nella più grande arena italiana del gioco? E allora ecco “Regala Play a Natale”, il pacchetto ideato per l’undicesima edizione del Festival del Gioco che permette di acquistare a soli 28 euro il ticket di accesso a tutti i tre giorni dell’evento in programma a Modena dal 5 al 7 aprile 2019. Un’idea originale, una bella sorpresa da mettere Sotto ...

I Classici Gandini - un’elegante (e profumata) idea da mettere Sotto l’albero : Abbiamo provato i profumi Gandini ‘Vaniglia e Muschio’ e ‘Peonia Rosa’ e ve ne parliamo in vista del Natale, per aiutarvi...

Rinoplastica Sotto l’albero - boom “ritocco bis” per tornare naturali : Resiste la Rinoplastica sotto l’albero, “come regalo soprattutto alle adolescenti“. Ma cambiano i paradigmi estetici: il nasino scavato con la punta piccola e all’insù, dichiaratamente ‘artificiale’, non va più. Al bando i micro-nasi, dunque, “oggi si cercano risultati naturali, così sono sempre più numerose le persone che arrivano con un naso segnato dalle ‘stigmate’” del ritocco, ...

Michelle Hunziker Sotto l’albero di Natale fa una sfilata casalinga : Inizia la passerella casalinga di Michelle Hunziker con abiti mozzafiato e dice: “A voi il giudizio, calcolate che è una trasmissione natalizia”. Il red carpet è proprio accanto all’albero di Natale addobbato e, mentre la figlia Aurora Ramazzotti impalla i video, la conduttrice tv continua imperterrita a provare e riprovare a caccia della mise migliore. I follower restano senza fiato quando sfoggia l’abito di paillettes ...

Natale 2018 : i giocattoli Sotto l’albero : Baby Weegiocattoli di NataleCry BabiesCry Babies Magic TearsMaya Night Lightgiocattoli di NataleIl Super Tuttolibro di Spider-ManPersonaggi Avengers Infinity WarElmo Hero Vision Iron ManCostume Iron Man Inseguimento sul tetto di ElastigirlFightin’ Fun Jack-Jack Plush - Incredibles 2Valigetta dell'artista - Incredibles 2Mack Mega PistaElsa cantanteMagnetino TalesPack n'go Castello delle PrincipesseIl grande gioco di MickeyCofanetto Les Histoires ...