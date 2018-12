Sostenibilità | il 17 e 18 dicembre la due giorni di Fortune Green

Al via Isola della Sostenibilità 2018 : 10mila ragazzi e decine di ricercatori dal 5 al 7 dicembre all’ex Macro di Testaccio : Diecimila ragazzi e decine tra ricercatori e istituzioni, tutti uniti per chiedere Cambiamento: prende il via a Roma Isola della Sostenibilità 2018, l’evento nato per educare e informare le nuove generazioni sui temi dello sviluppo sostenibile. Con talk, laboratori didattici, spettacoli e conferenze il programma di questa quinta edizione si articola in una 3 giorni dedicata a un pubblico di ogni età, le mattine interamente dedicate alle ...