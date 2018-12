Sondaggio Ipsos | patto Movimento 5 stelle-Pd | i loro elettori sono contrari

Sondaggio Ipsos - Matteo Salvini e la Lega come la Dc dei tempi d'oro : altro che Silvio Berlusconi : 'Stamattina mi ha chiamato un giornalista chiedendomi di commentare un Sondaggio che dà la Lega al 36%. Possono darmi anche al 92%, ma se io firmo un accordo non cambio idea, faccio di tutto per ...

Sondaggio Ipsos - per il Governo è ancora luna di miele. Lega al massimo storico - stacca di 6 punti M5S - di 18 il Pd : Il Governo tiene, ma i rapporti di forza interni alla coalizione si sbilanciano sempre di più. Secondo l'ultimo Sondaggio condotto da Ipsos, pubblicato sul Corriere della Sera, il 57% degli italiani esprime un giudizio positivo sull'esecutivo, come nella rilevazione del mese precedente, mentre le valutazioni negative salgono di poco, dal 32 al 33 per cento e l'indice di gradimento flette di un punto, passando da 64 a 63.Il consenso per il ...