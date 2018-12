Snowboard – Che spettacolo Roland Fischnaller | l’azzurro si impone nel gigante parallelo

Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2018 : i convocati dell’Italia. Michela Moioli pronta per tornare protagonista : Saranno sedici gli azzurri in gara a Cervinia nella prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboardcross, che si svolgerà dal 20 al 22 dicembre. Sulla pista 26 si svolgeranno due gare, viste che verrà recuperata anche quella cancellata a Montafon (Austria). Le finali sono previste sabato 21 dalle 11.30 e domenica 22 dalle 11.40. La punta azzurra sarà Michela Moioli, campionessa olimpica in carica e detentrice della sfera di cristallo, ...

Snowboard - Nadya Ochner : “Spero che sia la svolta per la mia carriera. Sono davvero sorpresa” : Una vittoria clamorosa: Nadya Ochner in trionfo nel PGS di apertura per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. L’azzurra, al quarto podio in carriera, riesce a raggiungere il primo successo battendo in finale l’atleta più forte del circuito: la campionessa olimpica Ester Ledecka. Una giornata davvero speciale davanti al pubblico di casa in quel di Carezza per l’altoatesina. Queste le sue parole nel post gara ...

Snowboard - Coppa del Mondo Halfpipe 2018-2019 : Raibu Katayama e Chloe Kim vincono le qualifiche a Coppe Mountain : La Coppa del Mondo di Snowboard Halfpipe apre la sua stagione a Coppe Mountain. Oggi giornata dedicata alle qualifiche ed in campo maschile il miglior punteggio è stato del giapponese Raibu Katayama, che con 93.50 ha vinto la batteria n°2 davanti allo svizzero Patrick Burgener (91.00) e all’americano Toby Miller (90.25). Qualificati anche lo statunitense Jake Pates (89.00) e l’australiano Kent Callister (79.50). Decimo posto in ...

Snowboardcross - tutti a Cervinia : con Michela Moioli il gruppo di Cdm e la squadra B : Il gruppo, che lavora in vista dell'esordio di Coppa del mondo a Montafon in programma il 15 dicembre, resterà a Cervinia fino a venerdì 16. L'olimpionica Michela Moioli, che sulle stesse piste si è ...

Snowboardcross - Italia in raduno a Cervinia. Tutti gli azzurri convocati - c’è Michela Moioli : L’Italia dello Snowboardcross vola sulle nevi di Cervinia per un raduno che comincerà domenica 11 novembre, il DT Cesare Pisoni ha convocato Tutti gli atleti di Coppa del Mondo e Coppa Europa per preparare al meglio la stagione che comincerà il 15 dicembre con la tappa di Montafon (Austria). Ci sarà anche Michela Moioli che è tornata alla grande dopo l’operazione, la Campionessa Olimpica sarà protagonista insieme a tutte le compagne ...

Snowboardcross - la squadra di Coppa del Mondo in raduno a Cervinia : c’è anche Michela Moioli : Michela Moioli e il gruppo di Coppa del Mondo di snowboarcross al lavoro a Cervinia, presente anche la squadra B Tutti a Cervinia. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato sia gli atleti del gruppo di Coppa del Mondo che quelli di Coppa Europa per un raduno di Snowboardcross che comincerà domenica 11 novembre. Con l’allenatore responsabile della squadra A ci saranno Omar Visintin, Michele Godino, Lorenzo Sommariva, Matteo ...

Snowboard - Michela Moioli da record : l’azzurra corre veloce verso il completo recupero dall’infortunio : Lavoro supplementare per Michela Moioli, l’azzurra si allena da sola a Cervinia dopo l’infortunio di inizio ottobre Due giorni di lavoro solitario a Cervinia per Michela Moioli. La campionessa olimpica di Snowboardcross sarà in Val d’Aosta la sera di martedì 6 novembre e si allenerà mercoledì 7 e giovedì 8 con il tecnico responsabile Luca Pozzolini e gli altri componenti dello staff. La bergamasca, reduce da ...

Slopestyle - il gruppo di Snowboard si sposta a Saas Fee per le avverse condizioni atmosferiche di Stubai : Slopestyle, anche il gruppo di snowboard si sposta a Saas Fee per le avverse condizioni atmosferiche Le difficili condizioni meteo di Stubai, in Austria, costringono anche i ragazzi dello Slopestyle di snowboard a un cambio di programma: Nicola Dioli, Loris Framarin, Emiliano Lauzi e Nicola Liviero si spostano così a Saas Fee, in Svizzera, come i colleghi della stessa specialità del freeski. I quattro atleti convocati dal direttore ...

Snowboardcross - recupero lampo di Michela Moioli! In pista a 20 giorni dall’operazione : Michela Moioli non conosce limiti e torna in pista ad appena 20 giorni di distanza dall’operazione a cui si era sottoposta lo scorso 4 ottobre a Milano. La Campionessa Olimpica di Snowboardcross, che era finita sotto i ferri per curare una cisti parameniscale e un frammento del menisco del ginocchio sinistro, si è resa protagonista di un recupero lampo e ha calzato gli scarponi per partecipare a un allenamento insieme agli altri azzurri al ...

Snowboard – Michela Moioli operata - le parole della campionessa olimpica dopo l’intervento : Michela Moioli operata per una cisti al ginocchio: le parole della campionessa olimpica di Snowboard Michela Moioli è stata operata a causa di una cisti al ginocchio. La campionessa olimpica di Snowboard adesso dovrà fermarsi per circa un mese per recuperare e tornare sulla sua tavola da Snowboard più forte di prima. Foto sui social col pollice all’insù e una lunga spiegazione per rassicurare tutti i fan: “Quindi, il mio ...