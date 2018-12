Slittino su pista naturale | Coppa del Mondo 2018 | in testa Pigneter Clara a Kuehtai dopo

oasport

(Di sabato 15 dicembre 2018) È iniziata, con un piccolo antipasto, ladeldisu-2019: a, in Austria, si è disputata la prima manche per quanto riguarda il doppio. Domani in programma tutte le altre prove: singolo maschile, singolo femminile e seconda manche del doppio.Introviamo gli azzurri Patrike Florianche, con il tempo di 30″03, sono al comando a pari merito con i padroni di casa Rupert Brueggler e Tobias Angerer. Terzi al momento i russi Aleksandr Egorov e Petr Popov, staccati di 25 centesimi. Tutto dunque molto aperto in chiave vittoria. In casa Italia sesti Patrick e Matthias lambacher.gianluca.bruno@oasport.itClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterFoto: Romeo Deganello