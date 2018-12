Siria : Usa - 'l'Isis ha i giorni contati' : ANSA, - BEIRUT , 15 DIC - L'Isis in Siria ha i giorni contati: lo ha detto oggi Sean Ryan, portavoce della coalizione anti-Isis a guida americana, dopo la conquista, annunciata ieri dalle forze curdo-...

L'Isis si ritira da Hajin - ultima roccaforte in Siria/ Milizie curde appoggiate da forze Usa : l'ira di Erdogan : L'Isis si ritira da Hajin, ultima roccaforte in Siria: le Milizie curde, appoggiate dagli USA, riconquistano la città ma Erdogan mette in guardia Washington

Siria - Erdogan calza l'elmetto e sfida gli Usa : pronti all'offensiva finale contro i "terroristi curdi" : Tra il "Sultano di Ankara" e il "Principe di Riyadh", Donald Trump ha scelto di sostenere quest'ultimo, nonostante il coinvolgimento, acclarato anche dalla Cia, di Mohammed bin Salman nella brutale uccisione del giornalista e dissidente saudita Jamal Khashoggi. "Quello che abbiamo saputo dalle registrazioni è che persone vicine al principe ereditario" saudita Mohammed bin Salman "hanno svolto un ruolo attivo" nell'omicidio di Khashoggi, ...

Siria : Usa accusano Russia e Assad di avere usato gas : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

False flag chimica! L’intelligence americana accusa il regime Siriano : New York. Se le informazioni contenute in questo articolo vi arrivassero da un sito complottista ci sarebbe una premessa a effetto: che nessun giornale ha il coraggio di stamparle. Invece sono informazioni pubbliche, si trovano senza problemi e – come talvolta capita perché non si può seguire tutto

Siria : media - attacco missilistico Usa nella regione di Homs : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Siria - Damasco accusa ribelli : "Attacco chimico". Mosca bombarda - : Secondo le autorità Siriane, gli insorti avrebbero utilizzato gas tossici in un attacco contro la popolazione in alcune zone residenziali. I ribelli negano responsabilità. Oltre 100 i feriti, alcuni ...

Siria : inviato Usa - con forze russe dozzine di schermaglie : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Siria : ong - 43 morti in raid Usa su Isis : ANSA, - BEIRUT, 16 NOV - Almeno 43 persone, per lo più donne e bambini, sono rimasti uccisi in un bombardamento della coalizione a guida Usa contro una delle ultime roccaforti dell'Isis nell'est della ...

Siria : ong - 43 morti in raid Usa su Isis : ANSA, - BEIRUT, 16 NOV - Almeno 43 persone, per lo più donne e bambini, sono rimasti uccisi in un bombardamento della coalizione a guida Usa contro una delle ultime roccaforti dell'Isis nell'est della ...

Siria : ong - 18 civili morti in raid Usa su Isis : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Siria : ong - 18 morti in raid Usa su Isis : ANSA, - ROMA, 15 NOV - Almeno 18 civili, tra i quali 8 minori, sono stati uccisi in raid aerei compiuti dalla Coalizione anti-Isis a guida americana nell'est della Siria, secondo quanto riferito dall'...

Siria : ong - 18 morti in raid Usa su Isis : ANSA, - ROMA, 15 NOV - Almeno 18 civili, tra i quali 8 minori, sono stati uccisi in raid aerei compiuti dalla Coalizione anti-Isis a guida americana nell'est della Siria, secondo quanto riferito dall'...

USA ritengono necessaria la cooperazione con la Russia sulla crisi Siriana - : Hale ha aggiunto che la Russia sta cercando di "indebolire l'influenza degli Stati Uniti e delle istituzioni del diritto internazionale" in tutto il mondo, anche in Medio Oriente.