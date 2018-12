Silvia Toffanin commette uno sbaglio e svela gli ospiti di Verissimo

Verissimo : Silvia Provvedi ospite da Silvia Toffanin parla del fidanzato Malefix : L’ex gieffina – ospite a Verissimo da Silvia Toffanin – ha parlato del suo amato senza però svelarne l’identità. “È una persona molto speciale che mi ha rapito il cuore prima di entrare... L'articolo Verissimo: Silvia Provvedi ospite da Silvia Toffanin parla del fidanzato Malefix proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Walter Nudo innamorato di Celine : la confessione a Silvia Toffanin : Walter Nudo a Silvia Toffanin: “Amo Celine Mambour” Ospite in esclusiva nella puntata di sabato 15 dicembre a Verissimo Walter Nudo farà una rivelazione sulla sua vita privata. Il vincitore della terza edizione del Grande Fratello Vip, proclamato da Ilary Blasi lo scorso 10 dicembre, oltre a fare una menzione riguardo la sua storia con la madre dei suoi figli Elvis e Martin, farà una vera confessione a Silvia Toffanin. Walter Nudo è ...

Verissimo - la puntata speciale di Silvia Toffanin : si porta in studio tutto il cast - trionfo di Ilary Blasi : Sabato 15 dicembre su Canale 5, alle ore 16.00, Silvia Toffanin condurrà un appuntamento speciale e imperdibile con Verissimo interamente dedicato a Grande Fratello Vip . In esclusiva, saranno in ...

Verissimo anticipazioni : Walter Nudo emozionato da Silvia Toffanin : Silvia Toffanin intervista Walter Nudo a Verissimo: anticipazioni Walter Nudo sarà ospite di Verissimo sabato prossimo. Il 15 dicembre Silvia Toffanin chiuderà l’ultima puntata del 2018 del suo rotocalco con il vincitore della terza edizione del Grande Fratello Vip. Come svelato da Walter Nudo su Instagram, sabato l’attore sarà protagonista del day time pomeridiano di Canale5. “Stiamo andando da Silvia Toffanin a ...

Verissimo - Silvia Toffanin porta Mediaset nello spazio : un picco da urlo su Canale 5 : Altro giro, altro trionfo per Silvia Toffanin e il suo Verissimo . Si parla dello share raggranellato dal programma di Canale 5 nella puntata di sabato 8 dicembre. Il consueto botto: Verissimo ha ...

Verissimo con Silvia Toffanin : gli ospiti di sabato 1 dicembre 2018 : Infine per il mondo dello sport e del calcio in particolare sarà ospite una bandiera dell'Inter di cui è stato giocatore, capitano e ora dirigente: Javier Zanetti molto impegnato anche nel sociale ...

Verissimo - Silvia Toffanin si ferma : cosa va in onda al suo posto : Verissimo di Silvia Toffanin si prende una pausa: cosa andrà in onda al suo posto Manca solo un mese a Natale e, come ogni anno, le principali trasmissioni Mediaset si preparano per la consueta pausa dovuta alle festività: tra queste, come da tradizione, anche quest’anno ci sarà Verissimo, il fortunato programma del sabato pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset targato Videonews e condotto con grande successo dalla bella e brava Silvia ...

Confessione dolorosa per Ivan Cattaneo da Silvia Toffanin : “Mi misero in ospedale psichiatrico perché gay”. Leggi le sue parole : È un’intervista densa di rivelazioni drammatiche quella rilasciata da Ivan Cattaneo, dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, a Verissimo. Nell’ospitata in onda sabato 24 novembre, il cantante si è lasciato andare alle lacrime. Ha raccontato, tra... L'articolo Confessione dolorosa per Ivan Cattaneo da Silvia Toffanin: “Mi misero in ospedale psichiatrico perché gay”. Leggi le sue parole proviene da ...

Elisa confessa a Silvia Toffanin : «Amici mi manca molto - magari tornerò...» : Elisa ospite a Verissimo inizia raccontando la sua esperienza ad Amici: 'Mi manca quell'ambiente, sono stata molto bene. Spero anche di tornare a far parte di quella squadra'. Il video mandato in onda ...

Elisa non trattiene la commozione con Silvia Toffanin : cosa è successo a Verissimo : Non ce l’ha fatta Elisa Toffoli a trattenere la commozione ed è scoppiata in lacrime davanti a Silvia Toffanin e allo studio di Verissimo. La cantante ha aperto la puntata di sabato 24 novembre 2018 della trasmissione di Canale 5 e si è raccontata a 360 gradi. Ha parlato della sua carriera, certo, ma anche del suo ruolo di mamma. Prima, però, ha ricordato il passato di coach ad ‘Amici‘. “Mi manca ‘Amici’, onestamente sì – ha ...

Elisa si commuove a Verissimo durante l’intervista con Silvia Toffanin : Verissimo: la cantante Elisa in lacrime durante l’intervista con Silvia Toffanin Momento di commozione a Verissimo per Elisa Toffoli. La cantante non è riuscita a trattenere le lacrime davanti a Silvia Toffanin. Il motivo? L’ex Coach di Amici si è emozionata nel rivedere alcune foto dei suoi figli, i piccoli Emma Cecile e Sebastian. I […] L'articolo Elisa si commuove a Verissimo durante l’intervista con Silvia Toffanin ...

VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti : Silvia Toffanin senza parole per la rivelazione di Elisa! - 24 novembre - - IlSussidiario.net : VERISSIMO, ospiti e diretta 24 novembre: in studio Michele Bravi, Anna Moroni, Elisa, Leonardo, Pieraccioni, Ivan Cattaneo.

Verissimo - Silvia Toffanin prepara una puntata imperdibile : doppio botto - chi porta in studio : Sabato 24 novembre su Canale5, va in onda un nuovo appuntamento con Verissimo , alle 16.00. Per la prima volta Silvia Toffanin ospita Elisa: ventitré dischi di platino, un disco di diamante e 6 dischi ...

Verissimo - Gabriele Cirilli e il crollo nervoso da Silvia Toffanin : scoppia a piangere in studio : Il dramma di Gabriele Cirilli a Verissimo . In studio da Silvia Toffanin , il comico abruzzese ha parlato della morte della madre Augusta, recentissima, e quando la conduttrice gli ha mostrato la foto ...