blogo

: Shakira ha frodato il fisco? - gossipblogit : Shakira ha frodato il fisco? -

(Di sabato 15 dicembre 2018)Non solo Fabrizio Corona, che si sarebbe dimenticato di pagare 14,5 milioni di euro all'Agenzia delle Entrate. La stessa cifra, incredibile ma vero, la dovrebbe alspagnolo, popstar colombiana da decine di milioni di dischi venduti.La cantante non avrebbe versato 14,5 milioni di euro tra il 2012 e il 2014, fingendo di avere una residenza fiscale alle Bahamas pur di non dover sganciare un soldo alspagnolo. Che non perdona, come ben sanno campionissimi come Leo Messi e Cristiano Ronaldo, già stangati in passato.hail? 15 dicembre 2018 15:57.