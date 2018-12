Serie B | Cosenza-Benevento | le formazioni ufficiali

calcioweb.eu

(Di sabato 15 dicembre 2018) Continua conil pomeriggio del campionato cadetto. Alle 18, è la volta del match tra i campani e gli uomini di Braglia. Il tecnico dei calabresi opta per il 4-3-1-2, con Baclet a supportare il tandem offensivo Tutino-D'Orazio. 4-4-2, invece, per mister Bucchi. Nel quartetto difensivo, agiscono Letizia, Antei, Billong e Di Chiara. Davanti, la coppia formata da Coda e Asencio.(4-3-1-2): Perina; Corsi, Dermaku, Idda, Legittimo; Bruccini, Palmiero, Mungo; Baclet; Tutino, D'Orazio. All: Braglia(4-4-2): Montipò; Letizia, Antei, Billong, Di Chiara; Buonaiuto, Tello, Bandinelli, Improta; Coda, Asencio. All: Bucchi