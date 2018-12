: Serie A, anticipo Torino-Juventus 0-1 - NotizieIN : Serie A, anticipo Torino-Juventus 0-1 - albemutti : RT @fanpage: #ToroJuve, Cristiano Ronaldo segna, poi il brutto gesto contro il portiere: - TelevideoRai101 : Serie A, anticipo Torino-Juventus 0-1 -

Quindicesima vittoria su sedici giornate per lacapolista imbattuta.battuto di misura nel derby in casa granata: decide Cristiano Ronaldo su rigore. Il Napoli ora è sotto di 11 punti. Granata fermi a quota 22. Al 15' CR7 impegna Sirigu,che già dolorante, al 20' abbandona per Ichazo. Al 33' Perin anticipa Baselli dopo torre di Belotti su punizione di Ansaldi. Ripresa.Pochi sussulti fino al rigore:Zaza indietro per Ichazo che falcia Mandzukic in: il portiere intuisce ma non ferma il tiro di Ronaldo (70').