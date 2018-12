Sei milioni di euro spariti in sette mesi L’ultimo mistero sui soldi della Lega 

Carige - dal Fondo interbancario ok al bond per 320 milioni : tra Sei mesi rischia di diventare socio al 49% : MILANO - Dovevano essere 320 milioni di euro, e 320 saranno, per evitare che il 'fallimento di mercato' nell'emissione del bond subordinato di Banca Carige si trasformi in un fallimento a tutti gli ...

L’uomo da Sei milioni di dollari - il telefilm cult degli anni ottanta : Il Protagonista era l’attore Lee Majors, interpretava Steve Austin, un ex astronauta che a seguito di un incidente di aereo, pur essendo sopravvissuto aveva perso buona parte degli arti. Gli erano stati ricostruiti grazie all’impiego di parti robotiche realizzate da reparti segreti dell’intelligence Americana. Il protagonista, il cui nome era il Colonnello Steve Austin, che una volta ristabilitosi aveva acquisito nuove ...

"Stiamo stampando Sei milioni di tessere elettroniche per il reddito di cittadinanza" : Il reddito di cittadinanza sarà "il più grande investimento sul capitale umano", dice il ministro Luigi Di Maio, ospite di Piazza Pulita su La7. Ogni beneficiario riceverà "una tessera a casa ed una serie di impegni da prendere. Ho già dato mandato di stampare le prime cinque o sei milioni di tessere elettroniche", dice."Avrete tutti i parametri a breve", dice delle regole che accompagneranno il provvedimento. E sulla ...

Con 10 milioni di copie distribuite Monster Hunter : World guida i forti risultati di Capcom degli ultimi Sei mesi : La divisione giochi di Capcom ha aiutato la società a raddoppiare i profitti nella prima metà dell'anno fiscale, in gran parte grazie alla continua e forte performance di Monster Hunter: World.Come riporta Gamesindustry.biz, il publisher giapponese ha confermato che Monster Hunter: World ha superato dieci milioni di copie distribuite nel secondo trimestre fiscale, lo stesso periodo in cui è stata pubblicata la versione PC del gioco. Questo è un ...

Identità digitale - MEF : nuovi servizi per 2 milioni di dipendenti pubblici con PoSeidon : Il progetto, che vede il Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF, a capo di un consorzio di 10 partner europei, università, soggetti pubblici e privati provenienti da sette diversi Paesi,, è ...

Maltempo : Musumeci - Sei milioni euro per i comuni che hanno subito danni : Palermo, 22 ott. (AdnKronos) - Sei milioni di euro destinati dalla Regione siciliana a favore delle Province e dei comuni che hanno subito pesanti danni dall'alluvione di questi ultimi giorni. Sono i primi provvedimenti decisi dal governo regionale, convocato d’urgenza ieri sera Palazzo d’Orleans da

Mondiali Volley 2018 - Italia pazza per le azzurre di Mazzanti : Sei milioni davanti alla tv per la finale con la Serbia : Oltre sei milioni di Italiani hanno visto in tv la finale mondiale che le azzurre di Mazzanti hanno perso contro la Serbia E’ ufficiale, il Paese è pazzo per le azzurre di Davide Mazzanti e i dati auditel lo confermano. La finale di ieri al termine della quale la Nazionale Femminile ha vinto la medaglia d’argento è stata vista da 6.313.000 spettatori con il 36,08 % di share e un picco sul finale di 8 milioni e il 43,1% di share. Un ...

Scienza : scovata una traccia dell’animale più antico mai scoperto - visse Seicento milioni di anni fa : E’ senza dubbio l’animale più antico mai scoperto fino ad ora: era simile alle odierne spugne ed è vissuto sulla Terra tra 660 e 635 milioni di anni fa, ovvero circa 100 milioni di anni prima dell’esplosione cambriana a seguito della quale comparvero la maggior parte degli animali complessi. La scoperta fatta da ricercatori dell’Università della California a Riverside, sotto la sapiente guida di Alex Zumberge, non ...