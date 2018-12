SCUOLA Nuova maturità | unica via di fuga le griglie di valutazione per tutti

Roma : nuova palestra inaugurata in SCUOLA Centocelle : Roma – “Una palestra nuova all’anno in ogni municipio attraverso una distribuzione equa delle risorse che non lasci indietro le scuole delle periferie rispetto a quelle del centro”. Con queste parole la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha inaugurato la palestra della scuola secondaria di I grado “Ex Toniolo”, in via Anagni a Centocelle, periferia est della Capitale. Presenti anche l’assessore allo Sport, ...

Patek Philippe - la SCUOLA dove si forgia una nuova generazione di orologiai : All’interno del laboratorio di Manhattan, dove nascono gli orologi più complicati, costosi e celebrati nell’universo della musica rap, tutti indossano Crocs bianche. Trentun paia di scarpe igieniche fanno capolino dai banconi, dove il plotone degli orologiai di Patek Philippe opera ingobbito alle prese con uno tra i 10mila pezzi che ogni anno passano dall’officina sia per la manutenzione ordinaria, sia per la riparazione dei danni procurati da ...

Alitalia inaugura la nuova SCUOLA di volo per piloti : Fiumicino, askanews, - Dopo 15 anni, Alitalia riapre la propria scuola di volo per formare nuovi piloti, inaugurata giovedì 6 dicembre 2018 nell'aeroporto di Fiumicino. Sessantuno i nuovi cadetti, tra ...

SCUOLA/ Nuova maturità : docenti allo sbaraglio - il vizio che il Miur non perde - IlSussidiario.net : Nuova maturità: le conferenze di formazione sul nuovo esame di Stato previste dagli Usr sono completamente sfasate rispetto ai tempi necessari.

Il ristorante-SCUOLA dei ragazzi down rischia di fallire : «Senza una nuova sede chiudiamo» : Nel ristorante-scuola lavorano 12 ragazzi down ma, nonostante le ottime recensioni, l’esperienza rischia di fallire per colpa della zona nascosta e poco frequentata

Automazione e industria 4.0 : nuova collaborazione tra Gruppo Inpeco e l’Istituto di BioRobotica della SCUOLA Superiore Sant’Anna : Il Gruppo Inpeco, multinazionale svizzera attiva da quasi 30 anni nel settore della progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di Automazione della medicina di laboratorio, avvia insieme all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa una collaborazione di ricerca nel campo biomedicale, legata allo sviluppo di soluzioni innovative in linea con i principi di Automazione e di industria 4.0. L’attività di ricerca, di ...

SCUOLA/ Bussetti & nuova maturità - tutti i rischi del "revisionismo" spinto - IlSussidiario.net : Il Miur ha fatto progressi nel revisionismo sull'esame di Stato. Ma le incertezze nuocciono, soprattutto quando si segue la pancia.

Nuova SCUOLA siciliana in Tanzania : ospiterà 80 bambini ad Ihimbo (Video) : I lavori sono fase di ultimazione e la Nuova scuola siciliana in Tanzania dovrebbe essere inaugurata nel 2019. Si tratta di una Nuova scuola che la Comunità Cristiani nel Mondo sta realizzando nel villaggio di Ihimbo grazie a un’offerta fatta da monsignor Calogero Lupo, ex parroco della chiesa San Vito di Agrigento morto l’anno scorso, e alle donazioni di tanti agrigentini. A seguire il “progetto di evangelizzazione e di istruzione” è il parroco ...

SCUOLA - dirigenti scolastici e sospensione docenti : ecco la nuova sentenza della Corte d’Appello di Bologna : Il dirigente scolastico non può sospendere il docente: lo ha ribadito una sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna, in merito ad una sospensione inflitta ingiustamente da un preside ad una docente. La sanzione di sospensione di 10 giorni, pertanto, non è applicabile. Ne ha parlato il quotidiano economico ‘Italia Oggi’ sul numero odierno di martedì 20 novembre, sottolineando come il Ministero dell’Istruzione sia ...

Dopo trent'anni inaugurata la nuova ala della SCUOLA media Don Bosco : Prato, un sogno che si avvera per ragazzi e famiglie Dopo un'attesa infinita tra intoppi burocratici vari, cantieri fermi e finanziamenti a singhiozzo

Come la 'Nuova SCUOLA' darà più lavoro agli under 30 : L'obiettivo del Governo è chiaro: far entrare più under 30 nel mondo della scuola , in un Paese Come l'Italia ai primi posti nell'Ue per età media, ed elevata, dei professori: 51,2 anni. La 'Nuova ...

Sondrio - nuova sala e nuovi progetti «Il biliardo entrerà a SCUOLA» : Il progetto biliardo pensiamo di introdurlo anche nelle scuole, veicolato dalla Fibis scuola, per creare delle new-entries per questo sport e fornirgli un ricambio. La Fibis manderebbe un docente ...

SCUOLA/ Nuova maturità - tutti i motivi per reintrodurre il tema di storia : L'abolizione del tema di storia è un fatto molto negativo e l'aver detto il ministro Bussetti che la storia sarà comunque valorizzata, non elimina il problema. FABRIZIO FOSCHI(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ La storia in rete? Il web può sostituire il libro, ma non il prof, di F. FoschiSCUOLA/ I prof al bivio del '68: sogno fallito o realizzato?, di F. Foschi

SCUOLA - cattiva condotta in gita scolastica : nuova sentenza Tar su punizione inflitta alla classe : Il Tar di Bari si è pronunciato in merito ad una singolare vicenda accaduta il 24 maggio scorso e che ha visto protagonisti (in negativo) una classe di alunni in gita a Parigi. Una ragazza, con la complicità di una compagna, riuscì a sottrarre furtivamente alcuni capi di abbigliamento in un negozio presente all’interno dell’aeroporto internazionale di Parigi Orly. Scuola, in gita due ragazze rubano capi di abbigliamento: punita tutta ...