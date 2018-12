Scuola | irregolare una mensa su tre Giulia Grillo | Un film dell' orrore

Scuola - irregolare una mensa su tre Grillo : intollerabile - troppi furbi Topi - insetti e cibi scaduti : tutti i casi : Presentati i risultati dei controlli dei Nas in 224 mense dall’inizio dell’anno: irregolarità in 81, chiuse sette strutture. La ministra: un film dell’orrore

Scuola - scandalo mense : una su tre è irregolare - sette sono state chiuse subito : Si torna a parlare di mense scolastiche, dopo i diversi e troppi casi di cibo avariato somministrato nelle scuole pubbliche ora è stato pubblicato il rapporto dei Nas. I carabinieri hanno chiuso 7 mense con effetto immediato e rilevato irregolarità in 81 scuole su 224, ovvero una su tre. I controlli sono partiti a gennaio 2018 in tutta Italia, per il ministro Grillo si tratta di "un film dell'orrore". Scuola, una mensa su tre in Italia è ...