scuolainforma

: RT @MilaSpicola: #facciamorete Hanno manipolato e imbrogliato scuola e docenti. Tagli per 200 MLN, niente più specializzazione per diventa… - Waimarius : RT @MilaSpicola: #facciamorete Hanno manipolato e imbrogliato scuola e docenti. Tagli per 200 MLN, niente più specializzazione per diventa… - pierluigicri : #Scuola, aumento #stipendi #docenti ultime notizie: ecco i fondi stanziati nella manovra - scuolainforma : Scuola, aumento stipendi docenti ultime notizie: ecco i fondi stanziati nella manovra -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Vi abbiamo riferito in precedenza in merito al maxidi 460 euro netti mensili per i dirigenti scolastici, in seguito all’accordo sul rinnovo contrattuale: il nuovo CCNL è stato siglato l’altra notte presso l’Aran. Rinnovo contrattuale in vista anche per i, anche se in questo caso si può parlare solo di mini. Secondo quanto riportato dal quotidiano economico ‘Il Sole 24 ore’ di oggi, sabato 15 dicembre, gli insegnanti e il resto del personale scolastico dovrebbero vedersi riconosciuti 40 euro al mese in più, per giunta lordi. Il che vorrebbe dire, in sostanza, undi una trentina di euro.di 40 euro lordi mensili per iI 40 euro lordi mensili che dovrebbero arrivare per il triennio 2019-2021, secondo quanto stanziatofinanziaria, andrebbero a sommarsi ai 96 euro lordi al mese (fino a 110 euro ...