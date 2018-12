Scrive su Facebook Sbirri svizzeri bastardi Licenziato frontaliere italiano

Carta identità per i Scrive rsi a Facebook - Instagram e a tutti i servizi online. Nuova proposta : Registrare la propria Carta di identità per iscrizioni a social network e altri servizi online: la Nuova proposta che sta facendo discutere

Scrivere “gratula” su Facebook per sapere se siamo stati attaccati : ennesima bufala? : Sta letteralmente spopolando un post sui social che invita tutti a Scrivere "gratula" su Facebook, secondo quanto riportato dai colleghi di bufale.net. Molti probabilmente ricorderanno l'attacco hacker ammesso da Zuckerberg in primis poco più di tre settimane fa, con il numero uno del team costretto a pubblicare un post in cui ha parlato chiaramente di alcuni dati sottratti a milioni di utenti che nelle ore precedenti erano stati costretti a ...