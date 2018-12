Scontri Torino-Juventus | tensione pre-derby fuori dallo stadio Olimpico

sportfair

(Di sabato 15 dicembre 2018), la polizia è stata costretta ad intervenire per evitaretra le due fazioni in vista deldi questa sera, qualche piccolo focolaio diè stato ravvisatoa pochi minuti daldella Mole. I tifosi bianconeri in corteo si sono recati nei pressi dell’impianto, cercando ad un certo punto di venire a contatto con i ‘colleghi’ del. La polizia è prontamente intervenuta evitando ogni tipo di scontro tra le parti, ma solo cori ed insulti tra granata e bianconeri. Insomma, la gara inizia con un clima un po’ teso, la polizia è stata costretta ad intervenire per sedare ogni possibile contatto tra le fazioni.L'articolopre-SPORTFAIR.