Sci - spaventosa caduta per Gisin : lo svizzero trasportato d'urgenza con l'elicottero in ospedale. Non indossava l'airbag : Brutta caduta dello svizzero Marc Gisin durante la discesa libera sulla Saslong in Val Gardena. Lo sciatore ha sbattuto violentemente sulla neve ed ha perso i sensi. Gara interrotta e immediato...

