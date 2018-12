Sci | incidente choc di Gisin in Val Gardena | frattura di 4 costole e lesione al bacino

Perde il controllo degli Sci e cade : il brutto incidente di Gisin in Val Gardena : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sci - incidente drammatico in Val Gardena - paura per lo svizzero Gisin : Gara drammatica in Val Gardena dove la discesa libera valida per la coppa del Mondo è stata funestata dall'incidente occorso allo svizzero Marc Gisin. L'atleta elvetico è letteralmente volato sulla prima delle «Gobbe del cammello» schiantandosi sulla pista e perdendo conoscenza.

Incidente Pioltello - nei filmati di una ditta le Scintille nel punto zero giorni prima del disastro : Quando il 25 gennaio 2018, alle 6.57, il treno regionale partito da Cremona e diretto a Milano, deragliò a Pioltello portandosi via la vita di tre persone, l’ipotesi del cedimento di un binario emerse immediatamente. Rfi, che gestisce tutta la linea, si affrettò a dichiarare che era già in programma la sostituzione di un giunto. Oggi il Tg3, in un servizio di Jari Pilati, ha mostrato come nei giorni precedenti al disastro non solo nel ...

Incidente durante la pesca : la barca si roveScia - uomo muore annegato a Fondi : Un uomo ha perso la vita per un Incidente con la sua piccola imbarcazione sul lago di Fondi. Era a pesca insieme a un amico quando lo scafo si è rovesciato per cause ancora in corso di accertamento da ...

Gf Vip - Andrea laScia la casa : in ospedale per incidente domestico - ecco cos’è successo : Andrea Mainardi in ospedale per sospetta frattura setto nasale, le ultime news sul Gf Vip 2018 È successo tutto nella notte al Gf Vip 2018: Andrea Mainardi ha dovuto lasciare momentaneamente la casa perché, a quanto pare un po’ alticcio, è andato a sbattere contro al vetro della veranda. Si tratta tuttavia di un’uscita momentanea […] L'articolo Gf Vip, Andrea lascia la casa: in ospedale per incidente domestico, ecco cos’è ...

Ciclismo – L’Astana allarma i tifosi con un tweet : “incidente Scioccante per un nostro corridore e la sua fidanzata” : Brutto incidente per Omar Fraile e la sua fidanzata: il team Astana aggiorna tutti i tifosi sulle loro condizioni Un tweet terribile ha allarmato tutti gli appassionati di Ciclismo e tifosi del team Astana, nel pomeriggio di ieri. La squadra kazaka ha comunicato che il suo corridore Omar Fraile, è stato coinvolto in un brutto incidente stradale nella giornata di domenica insieme alla sua fidanzata. “Omar Fraile e la sua fidanzata ...

Montagna : grave incidente su pista da Sci - feriti padre e figlia : grave incidente sulle montagne del Cuneese, sulle piste da sci di Frabosa Sottana: per cause ancora da accertare, padre e figlia sono rimasti feriti. Sono stati trasportati in elicottero all’ospedale Santa Croce di Cuneo: il padre è in codice rosso, la figlia in codice giallo. L'articolo Montagna: grave incidente su pista da sci, feriti padre e figlia sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidente ad Ancona : giovane mamma muore sul colpo - laScia una figlia di 8 anni : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nelle scorse ore, precisamente nella giornata di martedì 27 novembre, intorno alle ore 15.00, nella provincia di Ancona, a Casenuove di Osimo, dove una giovane donna ha perso la vita in un drammatico Incidente. Un impatto devastante, secondo quanto riferito dal noto sito Today.it, che non ha lasciato scampo alla quarantaseienne Maria Amura, originaria di Torre Annunziata (Napoli). La donna ...

Terribile incidente - muore in ospedale : giovane papà laScia moglie e figlia : Dario Capitanio, 29 anni, era titolare di un'azienda agricola a Valle Rossa di Cene, in provincia di Bergamo: martedì...

Giocatore del BreScia calcio provoca incidente : al volante con tasso alcolico tre volte il consentito : Ales Mateju era in auto con un compagno di squadra dopo una notte in discoteca: ha sfondato un muretto e danneggiato un distributore di benzina. Patente ritirata, rischia fino a 3mila euro di multa

Incidente stradale nella Modica Scicli : auto in corsa contro un muro : Incidente stradale la notte scorsa sulla Modica Scicli, nella vecchia strada di via Fiumelato. Un'auto in corsa è finita contro un muro.

Michael Schumacher : la famiglia pubblica un'intervista rilaSciata prima dell'incidente : L'ex campione del mondo di Formula 1, Michael Schumacher, è vicino al suo cinquantesimo compleanno, che ricorrerà nel prossimo mese di gennaio. In vista della ricorrenza, la famiglia di Schumi ha deciso di rendere pubblico il contenuto di un'intervista che risale a poco tempo prima che l'ex-pilota di casa Ferrari avesse il fatidico incidente. Michael Schumacher e l'intervista mai pubblicata prima Secondo quanto recentemente pubblicato ...