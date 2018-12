Sci freestyle | Coppa del Mondo moguls 2019 | Kingsbury e Kauf dettano legge a Thaiwoo

Sci freestyle - Coppa del Mondo halfpipe 2019 : Sharpe e Sildaru vincono a Copper Mountain : A Copper Mountain (USA) si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di halfpipe, disciplina di sci freestyle. Al femminile è arrivato l’annunciato successo dell’estone Kelly Sildaru, micidiale classe 2002 che ha conquistato il secondo successo stagionale e che punta dritta alla Sfera di Cristallo. La baltica si è imposta con un netto 93.00 riuscendo così a prevalere nei confronti della canadese Cassie Sharpe, ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2019 : Kingsbury e Laffont vincono a Ruka : A Ruka (Finlandia) si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di moguls, disciplina dello sci freestyle. La stagione si è aperta nella maniera più scontata con le vittorie delle grandi stelle Mikael Kingsbury e di Perrine Laffont: pronostici ampiamente rispettati con gli annunciati successi dei due Campioni Olimpici in carica. MASCHILE: Mikael Kingsbury non delude mai e dette legge dall’alto della sua classe, il ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2019 : tutti contro Mikael Kingsbury - si riparte da Ruka : Venerdì 7 dicembre incomincerà la Coppa del Mondo 2018-2019 di moguls, disciplina dello sci freestyle. Si partirà da Ruka (Finlandia) per un appuntamento d’apertura sotto le stelle. Vediamo nel dettaglio quali sono i favoriti per il massimo circuito itinerante. MASCHILE – Mikael Kingsbury è la stella indiscussa di questo sport, un dominatore incontrastato che ha vinto le ultime sette Coppe del Mondo e che vuole battere tutti i ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo halfpipe 2019 : Sharpe e Blunck al comando delle qualifiche di Copper Mountain : A Copper Mountain (USA) si sono disputate le qualificazioni di una tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di halfpipe, disciplina dello sci freestyle. MASCHILE – Si sono disputate due heat, i primi cinque di ogni serie si sono qualificati alle finali. Il miglior punteggio assoluto è stato firmato dallo statunitense Aaron Blunck (91.75) che è riuscito a precedere il connazionale Alex Ferreira (89.75 per il detentore della Sfera di Cristallo ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo skicross 2019 : il meteo stravolge il programma. Tutti i favoriti della stagione - da Naeslund a Bischofberger : Le condizioni meteo avverse stanno letteralmente scombussolando i programmi degli sport invernali e lo sci freestyle è stato pesantemente colpito dalle alte temperatura e dalla poca neve in Europa. La Coppa del Mondo di questa disciplina dello sci freestyle doveva scattare in Val Thorens nel weekend ma l’appuntamento francese è stato cancellato proprio come quello di Montafon (Austria), le gare di Arosa sono state spostate al 15-16 ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo : Sildaru e Harlaut vincono a Stubai : A Stubai (Svizzera) si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di slopestyle, disciplina di sci freestyle. Le gare sono state anticipate a oggi rispetto al programma originario che le prevedeva nel weekend. Al femminile successo dell’estone Kelly Sildaru, classe 2002 che ha conquistato il secondo successo nel circuito grazie a una prestazione praticamente perfetta (88.46) che le ha permesso di battere le svizzere Sarah ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo slopestyle : Sildaru e Born primeggiano in qualifica a Stubai - out Silvia Bertagna : A Stubai (Austria) si sono disputate le qualificazioni della prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di slopestyle, disciplina di sci freestyle. Subito spettacolo in vista delle finali che si disputeranno tra domani e sabato (meteo permettendo, il programma è già stato rivoluzionato in partenza). FEMMINILE: L’estone Kelly Sildaru mette subito la testa davanti a tutte (97.00) e fa capire di essere la ragazza da battere in questa ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Stubai 2018 : quattro gli Azzurri che parteciperanno al prima tappa dello slopestyle. Fari puntati su Silvia Bertagna : L’inizio della Coppa del Mondo di slopestyle è ormai prossimo: sabato 24 novembre a Stubai, in Austria, finalmente si comincia. E l’Italia proverà a non farsi cogliere impreparata. Saranno Silvia Bertagna ed Elisa Maria Nakab tra le donne, Kilian Morone e Rene Montelone per gli uomini a rappresentare il Bel Paese in questo round. Dopo le due prove di big air (Cardrona e Modena), gli Azzurri guidati dal tecnico Valentino Mori ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Big Air 2019 : Gremaud e Ruud trionfano a Modena : A Modena si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Big Air, disciplina di sci freestyle. L’Italia aveva purtroppo dovuto salutare la competizione in qualifica con il grave infortunio di Igor Lastei e l’eliminazione di Silvia Bertagna, detentrice della Sfera di Cristallo che si è dovuta accontentare dell’ottava posizione. Al femminile ha festeggiato Mathilde Gremaud, 18enne svizzera che si è imposta con ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Big Air 2019 : grave infortunio di Lastei a Modena - Bertagna out in qualifica : Oggi si disputa la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Big Air, disciplina di sci freestyle. A fare da scenario alla gara è Skipass Modena dove è stata montata la rampa più grande di sempre in Italia ma purtroppo il turno di qualificazione non ha sorriso ai nostri colori: Igor Lastei si è infatti procurato la frattura scomposta della clavicola destra e verrà operato nei prossimi giorni. C’era grande attesa su Silvia Bertagna, ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Big Air 2019 : che spettacolo a Modena Skipass. Silvia Bertagna per l’impresa : Modena è pronta per ospitare la Coppa del Mondo di Big Air, disciplina di sci freestyle che farà tappa nella città emiliana per un imperdibile spettacolo all’interno della Fiera Skipass. Domenica 4 novembre, con qualifiche e finali nella stessa giornata sulla rampa più grande mai montata nel nostro Paese (46 metri di altezza e 130 metri di lunghezza), i migliori atleti di questo sport si daranno battaglia per la conquista di una vittoria ...

