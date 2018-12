Sci alpino | Marc Gisin trasportato in ospedale | gli aggiornamenti dopo la brutta caduta

Sci alpino - Discesa Val Gardena 2018 : il norvegese Kilde domina. Terrificante caduta per Gisin. Azzurri fuori dalla top ten : La Val Gardena si conferma ancora una volta terra di conquista per la Norvegia. Aleksander Aamodt Kilde ha vinto la Discesa libera sulla Saslong, centrando il terzo successo della carriera in Coppa del Mondo. Una gara semplicemente perfetta quella del norvegese, che è stato eccezionale nella parte alta di scorrimento e poi ha domato al meglio anche le numerose difficoltà del tracciato. Una vittoria nettissima come dimostrano i distacchi degli ...

LIVE Sci alpino - Discesa Val Gardena 2018 in DIRETTA : trionfa Kilde - azzurri fuori dai 10 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera della Val Gardena, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. La Saslong nella sua totale spettacolarità e difficoltà. Ieri si è tenuto il Super G con la vittoria di Aksel Lund Svindal ed oggi in Discesa libera il norvegese va a caccia del bis. È la sua pista (nove successi in carriera), perché nessuno come lui riesce a domare le difficoltà di uno dei tracciati più ...

Sci alpino - caduta terrificante di Gisin in Val Gardena : gara interrotta e atleta portato via in elicottero [VIDEO] : Sceso con il pettorale numero 18, Gisin ha sbattuto violentemente contro la neve rimbalzando più volte sulle Gobbe del Cammello Brutta caduta dello svizzero Marc Gisin durante la discesa libera sulla Saslong in Val Gardena, lo sciatore ha sbattuto violentemente sulla neve ed ha perso i sensi. gara interrotta e immediato arrivo dei soccorsi con l’elicottero che è atterrato sulla pista. Gisin, sceso col pettorale numero 18 è finito ...

Sci alpino - domani il gigante dell’Alta Badia : programma - orario e come vederlo in tv : Si è conclusa la due-giorni della Val Gardena dedicata alle discipline veloci ed è già tempo di trasferirsi in Alta Badia per altri due giorni di gare. Si inizia, come consuetudine, con il gigante sulla Gran Risa, una delle piste più belle, difficili e affascinanti di tutto il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla pista dolomitica tutti i big andranno a caccia della vittoria su uno dei tracciati più ambiti. come sempre Marcel ...

Sci alpino - c'è l'ok della FIS : confermata sia la discesa che il SuperG di Bormio : La FIS dà l'ok per Bormio: venerdì 28 e sabato 29 dicembre si terranno discesa e SuperG della Coppa del mondo maschile Il doppio appuntamento di Bormio è stato ufficialmente confermato dalla FIS. La ...

Sci alpino - sette gli azzurri al via della discesa in Val Gardena : Innerhofer scatta con il numero 8 : Innerhofer ci riprova, l’azzurro in pista con il numero 8 nella discesa di Val Gardena: si parte alle 11.45 Saranno sette gli azzurri al via della discesa di Val Gardena in programma alle 11.45 con diretta su Rai 2, Raisport ed Eurosport 1. Christof Innerhofer, che ha riportato l’Italia sul podio sulla Saslong con lo splendido secondo posto in superG appena 24 ore fa, sarà ancora una volta il primo della nostra spedizione al ...

LIVE Sci alpino - Discesa Val Gardena 2018 in DIRETTA : gara apertissima - Paris e Innerhofer per il colpaccio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera della Val Gardena, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. La Saslong nella sua totale spettacolarità e difficoltà. Ieri si è tenuto il Super G con la vittoria di Aksel Lund Svindal ed oggi in Discesa libera il norvegese va a caccia del bis. È la sua pista (nove successi in carriera), perché nessuno come lui riesce a domare le difficoltà di uno dei tracciati più ...

Sci alpino oggi - a che ora inizia la Discesa della Val Gardena e su che canale vederla in tv e streaming : oggi sabato 15 dicembre si disputa la Discesa libera maschile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla mitica Saslong andrà in scena una gara imperdibile e appassionante, una delle grandi classiche del Circo Bianco è pronta per regalare emozioni con i migliori interpreti del circuito che si daranno battaglia per la vittoria: Aksel Lund Svindal è il grande favorito della vigilia dopo il successo di ...

Sci alpino oggi - Discesa Val Gardena 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : La Saslong in tutta la sua spettacolarità e difficoltà. E’ arrivato il giorno della Discesa libera della Val Gardena. Dopo la vittoria di ieri in Super G il norvegese Aksel Lund Svindal è il grande favorito, ma Christof Innerhofer vuole vendicare quel secondo posto per soli cinque centesimi. Attenzione anche a Kjetil Jansrud e agli austriaci Max Franz e Vincent Kriechmayr. Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il programma e ...