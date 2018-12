Sci alpino – Caduta Gisin | traumi e fratture | gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni

Sci alpino - Fis conferma le gare di Bormio : controllo neve con esito positivo : Il 29 sarà invece la volta del superG , ore 11.45, , che andrà invece in onda in diretta su Rai Sport. , Spr/AdnKronos,

Sci alpino – Fis conferma le gare di Bormio : controllo neve con esito positivo : Coppa del Mondo di sci alpino: controllo neve ok e fis conferma le gare di Bormio La Fis, dopo il controllo neve effettuato questa mattina sulla pista Stelvio, ha dato via libera alla discesa e al superG della Coppa del Mondo maschile in programma a Bormio il 28 e il 29 dicembre. Non è stato facile con l’inversione termica che ha interessato l’arco alpino nella prima parte di dicembre, ma le basse temperature degli ultimi ...

Sci alpino - Gigante Alta Badia 2018 : Marcel Hirscher vuole la leggendaria sesta vittoria consecutiva sulla Gran Risa : Il famoso detto “Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare” è assolutamente perfetto per quanto riguarda il Gigante della Val Badia. Una prova tra le più dure e complicate di tutto il panorama dello sci alpino (clicca qui per l’analisi della pista), nella quale vincono solamente i Grandi campioni. Marcel Hirscher in questo novero di fuoriclasse è sicuramente tra i primi di sempre, e lo ha ampiamente dimostrato ...

Sci alpino - Pagelle Discesa Val Gardena 2018 : Aamodt Kilde vince in grande stile - male Jansrud e Svindal - bene Feuz e Franz - Buzzi migliore dei nostri : Il norvegese Alexander Aamodt Kilde lascia tutti a bocca aperta e domina la Discesa libera della Val Gardena valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Il classe 1992 torna al successo, che gli mancava dal supergigante di Hinterstoder del febbraio 2016, e lo fa con una prova di forza davvero notevole su una pista complessa come la Saslong. Salgono sul podio anche Max Franz e Beat Feuz che riescono, a fatica, a rimanere sotto il ...

Sci alpino – Coppa del Mondo Val Gardena : le parole degli azzurri dopo la discesa maschile : Gli azzurri commentano la gara di discesa di Val Gardena di Coppa del Mondo maschile disputata oggi Si parla soprattutto di Marc Gisin e della sua caduta spaventosa al termine della discesa di Val Gardena. Ecco le dichiarazioni degli azzurri. Dominik Paris: “dopo una caduta così (quella di Gisin n.d.r.), il mio piazzamento non conta più niente. È molto grave quando si vede una cosa del genere. Io non lo uso l’air-bag perché non ...

Sci alpino – Caduta Gisin : aggiornamenti sulle condizioni dello sciatore svizzero : Dai media elvetici gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Marc Gisin: lo sciatore svizzero protagonista di una terribile Caduta oggi in Val Gardena Lo sciatore svizzero Marc Gisin, secondo i media elvetici, sarebbe stabile e cosciente dopo la terribile Caduta nella discesa in Val Gardena. Il 30enne elvetico ricoverato in ospedale dopo la terribile Caduta sarebbe in condizioni stabili e avrebbe riportato la frattura del bacino. Gisin ...

Sci alpino - Discesa Val Gardena 2018 : gli azzurri commentano la prove e la brutta caduta di Gisin : L’Italia non ha brillato nella Discesa libera maschile della Val Gardena che è andata in scena oggi sulla Saslong. Emanuele Buzzi è stato il miglior col suo 14esimo posto, Christof Innerhofer e Dominik Paris hanno deluso non andando oltre 16^ e 17^ posizione: ci si aspettava qualcosa di più da Inner dopo il secondo posto di ieri in superG. Di seguito le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato ai microfoni della Fisi, ci si è ...

Sci alpino – Coppa del Mondo Val Gardena : Kilde super nella discesa maschile : Buzzi miglior azzurro : Kilde domina la discesa in Val Gardena. Buzzi miglior azzurro, a punti anche Paris, Innerhofer, Casse e Werner Heel. Bruttissima caduta di Gisin Vince Alexander Aamodt Kilde, gli azzurri sono fuori dal podio, ma la discesa della Val Gardena verrà ricordata purtroppo soprattutto per la terribile caduta di Marc Gisin che poco dopo il terzo intermedio ha incrociato le punte degli sci poco prima di un salto ed è atterrato sulla schiena. ...

Sci alpino - Discesa Val Gardena 2018 : il norvegese Kilde domina. Terrificante caduta per Gisin. Azzurri fuori dalla top ten : La Val Gardena si conferma ancora una volta terra di conquista per la Norvegia. Aleksander Aamodt Kilde ha vinto la Discesa libera sulla Saslong, centrando il terzo successo della carriera in Coppa del Mondo. Una gara semplicemente perfetta quella del norvegese, che è stato eccezionale nella parte alta di scorrimento e poi ha domato al meglio anche le numerose difficoltà del tracciato. Una vittoria nettissima come dimostrano i distacchi degli ...

