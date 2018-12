Salute del cuore si gioca già in gravidanza Cardiologi | attività fisica gestante

Cardiologi - la Salute del cuore si gioca già nel pancione : I Cardiologi sottolineano per che la salute di cuore e vasi si decide anche prima di venire al mondo e per questo giunto il momento di parlare di prevenzione iper-primaria o primordiale, rivolta alle ...

La Salute del cuore del nascituro dipenderà da come la mamma ha gestito la gravidanza : La salute del cuore va curata ancora prima della nascita: la vera prevenzione inizia infatti durante la gravidanza. Per tale ragione uno stile di vita inadeguato della mamma si ripercuote sulla salute cardiovascolare futura del figlio: è fondamentale che le gestanti seguano una dieta adeguata, facciano movimento, non fumino ne’ bevano alcol. L’indicazione arriva dai cardiologi che, in occasione del 79/mo Congresso della Società ...

Annalisa Manduca a Blogo : "Torno a condurre in tv con L'ora della Salute su La7" : "Sono particolarmente onorata di essere stata scelta. L'ora della salute è per me una ulteriore occasione non desiderata ed una sorpresa. In questi anni io non ho cercato la televisione e la televisione non ha cercato me; è stata mia figlia ad aiutarmi ad accettare la proposta. Con internet siamo tutti un po' troppo informati. C'è quindi la necessità - e il dovere - di mettere un po' di ordine. C'è bisogno di una trasmissione ...

Artrite reumatoide - gli effetti sulla Salute della bocca : Esiste un legame fortissimo fra l’Artrite reumatoide e la parodontite. Lo svelano numerosi studi scientifici secondo cui le due malattie sono spesso una la causa dell’altra. L’igiene dentale infatti è fondamentale non solo per salvaguardare il benessere delle gengive e dei denti, ma anche quello di tutto il corpo. Le infiammazioni del cavo orale con il tempo possono diffondersi nel corpo, raggiungendo anche gli altri organi e ...

Mense scolastiche - le linee guida del Ministero della Salute : dal menu all'igiene - : Approvate nel 2010, stabiliscono le regole per scuole, comuni e fornitori di servizi. Dalle caratteristiche nutrizionali alla preparazione degli addetti: le indicazioni toccano diversi temi

L’Ora della Salute : Annalisa Manduca torna in tv alla domenica su La7 : Annalisa Manduca in L'Ora della Salute Annalisa Manduca torna in tv. Lo storico volto di Check Up, assente dal piccolo schermo da diverse stagioni, sarà da domenica 16 dicembre alle 12,50 la padrona di casa della seconda edizione de L’Ora della Salute, il programma di La7 dedicato ai progressi della medicina, alla ricerca scientifica, alla prevenzione e a tutti gli aspetti della vita quotidiana che contribuiscono a migliorare la ...

'L'ora della Salute' torna su La7 - si parte con i vaccini - : ...e dall'altro ha come seconda anima voluta fortemente da Umberto Veronesi un'attività di educazione alla corretta educazione scientifica per avvicinare le persone a conoscere che cosa è la scienza ...

Irregolare una mensa scolastica su tre - il ministro della Salute Grillo : 'Un film dell'orrore' : Una mensa scolastica su 3 presenta delle irregolarità e su 224 mense ispezionate sul territorio nazionale 7 sono state chiuse per la grave situazione igienico-strutturale rilevata. Sono questi i primi ...

'L'ora della Salute' torna su La7 - si parte con i vaccini : ...e dall'altro ha - come seconda anima voluta fortemente da Umberto Veronesi - un'attività di educazione alla corretta educazione scientifica per avvicinare le persone a conoscere che cosa è la scienza ...

Salute - sondaggio OMS : il 50% italiani non fa mai controlli della vista : Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità oltre l’80% dei deficit visivi può essere prevenuto o curato: senza interventi decisi, secondo le stime dell’OMS, l’84% di tutti i casi di cecità e ipovisione riguarderà gli ultracinquantenni. Eppure, il 50% degli italiani non fa mai controlli della vista e tra il 30% che ha effettuato negli ultimi 12 mesi una visita oftalmologica 1 su 5 dichiara di essere tranquillo perché l’ha fatta ...

Salute : il primo atlante della genetica dei disturbi psichiatrici : Dieci articoli pubblicati sulle riviste Science, Science Translational Medicine e Science Advances presentano il primo atlante delle cause genetiche dei piu’ comuni disordini pischiatrici, come schizofrenia, disturbi bipolari e autismo. Il progetto, frutto del consorzio internazionale PsychEncode, permette di ricostruire da varie angolazioni la rete complessa, nella quale centinaia di geni possono collaborare alla comparsa di un disturbo ...

Tv : 'L'ora della Salute' torna da domenica su La7 - si parte con i vaccini : 'Sono pronta e felice di prender parte a questo racconto, sono anche molto onorata e orgogliosa perché ritengo che sia il momento giusto per far parte di questo dibattito e parlare di scienza, di ...

Tv : 'L'ora della Salute' torna da domenica su La7 - si parte con i vaccini - 2 - : ... cosa il progresso della scienza ha potuto portare in termini di successo e per evitare anche di essere vittime di quelle che sono le informazioni sbagliate o quelle che comunemente vengono dette ...

Tv : 'L'ora della Salute' torna da domenica su La7 - si parte con i vaccini - 2 - : ... cosa il progresso della scienza ha potuto portare in termini di successo e per evitare anche di essere vittime di quelle che sono le informazioni sbagliate o quelle che comunemente vengono dette ...