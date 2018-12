Salto con gli sci | Coppa del Mondo Premanon 2018 | Althaus vince ancora e va in fuga nella

Salto con gli sci - Insam in finale dell'HS140 a Engelberg : l'azzurro quarantaquattresimo nelle qualificazioni : Insam centra la finale dell'HS140 ad Engelberg con il 44esimo punteggio. Il migliore è ancora Ryoyu Kobayashi Alex Insam centra la finale dell'HS140 ad Engelberg. La Coppa del mondo di Salto con gli ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Engelberg 2018 : Alex Insam qualificato - Ryoyu Kobayashi ancora al top : Si sono disputate poco fa le qualificazioni sul Gross-Titlis-Schanze di Engelberg (HS140), in Svizzera, che vanno ad aprire tre giorni che potranno dare molte indicazioni sulla Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2018-2019. Al comando, sotto la neve elvetica, c’è ancora una volta Ryoyu Kobayashi, che andrà a caccia del quarto successo in questa stagione partendo dal punteggio di 134.4 pur con un Salto non perfetto, benché lungo 137 metri, ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Premanon 2018 : Katarina Althaus prima nelle qualificazioni - Malsiner e Rungalddier superano il taglio : Comincia con le qualificazioni dal trampolino HS90 di Premanon, in Francia, il weekend della Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile. La serie di salti ha visto impegnate 59 atlete, anche se ne erano previste 61: la svedese Frida Westman non ha saltato, mentre la ceca Stepanka Ptackova è stata squalificata per un problema con i vestiti. A chiudere al primo posto questa sessione di qualificazioni è Katharina Althaus: la tedesca, ...

Salto con gli sci - le gare di Coppa del Mondo di Titisee-Neustadt verranno recuperate a febbraio in Germania : Sono state trovate le date per recuperare le due gare maschili di Coppa del Mondo di Salto con gli sci che, lo scorso weekend, non si sono disputate a Titisee-Neustadt a causa delle condizioni particolarmente piovose e comunque troppo calde della località tedesca per poter saltare. Il primo recupero si terrà a Oberstdorf, il 1° febbraio 2019, e sarà una gara di volo con gli sci che andrà ad aggiungersi a quelle già previste nei due giorni ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Engelberg 2018-2019 : Ryoyu Kobayashi contro il resto del mondo anche in Svizzera per andarsene via in classifica generale - Insam a caccia della zona punti : Torna la Coppa del mondo di Salto con gli sci maschile, che farà tappa da domani a domenica 16 dicembre sul trampolino HS140 di Engelberg, in Svizzera. Il programma del weekend prevede lo svolgimento di due gare individuali, in cui il dominatore indiscusso di inizio stagione Ryoyu Kobayashi cercherà di imporre ancora una volta il suo dominio per allungare in classifica generale di Coppa. Il nipponico classe ’96 ha già accumulato più di 130 ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Premanon 2018-2019 : Lundby a caccia del riscatto dopo una prima tappa senza vittorie - Althaus per difendere la vetta della generale : La Coppa del Mondo di Salto femminile si trasferisce sul trampolino HS90 di Premanon, in Francia, per la seconda tappa della stagione 2018-2019. La località transalpina ospita per la prima volta una tappa di Coppa del Mondo, infatti in passato veniva utilizzata esclusivamente per delle sessioni di allenamento dei saltatori francesi. dopo il weekend di pausa dovuto alla cancellazione della tappa tedesca di Titisee-Neustadt, ricomincia la lotta ...

Annunciata l’uscita di Suburra 2 su Netflix a febbraio 2019 - con un Salto temporale alla vigilia delle elezioni a Sindaco (foto) : Finalmente c'è una data ufficiale: l'uscita di Suburra 2 su Netflix a febbraio 2019 è confermata. E l'appuntamento è per venerdì 22. Si tratta della seconda stagione del crime thriller italiano originale Netflix, prodotto da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e tratto dall'omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, Gli episodi del secondo capitolo ripartono da un appuntamento politico cruciale per la Capitale e i suoi ...

Napoli - è la notte di Ancelotti : con Carletto l'ultimo Salto di qualità : Jurgen Klopp, il tecnico del Liverpool, ha letto le statistiche sui precedenti con l?arbitro Skomina, sloveno come il presidente dell?Uefa Ceferin e designato per la sfida contro il...

Concorso laureati con 24 CFU - Fondazione Agnelli : Salto indietro : Secondo la Fondazione si rischia di avere insegnanti 'pozzo di scienza' senza quelle qualità che servono oggi per lavorare bene in classe, essendo venuto meno il periodo di tirocinio che serve ai ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Engelberg 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo il weekend di pausa dovuto alla cancellazione della tappa di Coppa del Mondo prevista a Titisee-Neustadt, il circuito maggiore maschile andrà in scena da venerdì 14 a domenica 16 dicembre sul trampolino HS140 di Engelberg, in Svizzera. Il programma prevede lo svolgimento di due gare individuali sul Large Hill della località elvetica situata nel Canton Obvaldo. Ricomincia dunque la lotta tra il fenomeno nipponico Ryoyu Kobayashi ed il resto ...

Lazio - furia tifosi contro Milinkovic : possibile la cessione già a gennaio - nuovo asSalto del Milan : Non è un momento facile per la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi è reduce dal pareggio beffa contro la Sampdoria, la rete di Immobile su rigore al 96′ sembrava spalancare le porte nel finale, poi all’ultimo respiro il pareggio di Saponara. I tifosi sono delusi dalle prestazioni della squadra ma soprattutto della stagione di Milinkovic-Savic, nel mirino è finito l’atteggiamento del calciatore, non vengono messe in dubbio ...

Gilet gialli - 'asSalto' a Macron : scontri a Parigi - 724 fermati : Torna la guerriglia nel centro di Parigi. Auto in fiamme, arredo urbano distrutto, pensiline e cassonetti incendiati: i casseur che sono riusciti ad infiltrare il corteo pacifico dei Gilet gialli a ...

Gilet gialli - "asSalto" a Macron : scontri al corteo di Parigi - 575 fermati. Diretta : Sono cominciati gli scontri a Parigi. Tafferugli, con cariche della polizia e lancio di oggetti da parte di manifestanti, si registra in zona Arco di Trionfo, dalla parte opposta rispetto agli...