Ryanair | al via la vendita di biglietti per eventi sportivi

Caro trolley - Antitrust avvia procedimento contro Ryanair per "inottemperanza" : L'Antitrust ha deliberato l'avvio di due procedimenti di inottemperanza ai provvedimenti cautelari emessi il 31 ottobre 2018...

Viaggi con Ryanair? Fai subito il check-in : Se devi Viaggiare mercoledì o giovedì con Ryanair, fai entro oggi il check-in online. E' la stessa compagnia aerea a raccomandarlo sul proprio sito e sui social. "A causa di un aggiornamento al ...

Ryanair - addio al bagaglio a mano gratis : dall’1 novembre le nuove regole per chi viaggia : Al via dall'1 novembre 2018 le nuove regole sui bagagli a mano per chi viaggia con Ryanair. La compagnia low cost irlandese ha deciso che imbarcare le borse fino a 10 kg di peso non sarà più gratis, ma ci saranno maggiorazioni sui prezzi dei biglietti dagli 8 ai 10 euro. Tariffe più alte per i furbetti.Continua a leggere

La stagione invernale Ryanair al via con 58 nuove rotte sull'Italia : "Abbiamo rinnovato ad Alitalia la nostra proposta di fideraggio per il loro network di lungo raggi o. Ci auguriamo che per Alitalia si arrivi a una soluzione che ne permette la stabilità, puntando sul ...