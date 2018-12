Rugby | le Zebre stendono l’Enisei 58-14 con ben 9 mete messe a segno

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Benetton Treviso sconfitta a Londra - vincono le Zebre con l’Enisei : Doppio impegno, praticamente in contemporanea, per le due franchigie italiane presenti nella Challenge Cup 2018-2019 di Rugby. Una vittoria ed una sconfitta per il Bel Paese. Da pronostico le Zebre trovano il terzo successo consecutivo, battendo ancora una volta i russi dell’Enisei: dopo la sofferenza in trasferta, questa volta a Parma c’è un vero e proprio dominio per la banda di Bradley che la spunta per 58-14 con addirittura nove ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : le Zebre ricevono l’Enisei. Partita fondamentale per continuare a sperare nei quarti : Le Zebre giocheranno domani a Parma una Partita importantissima per il prosieguo nella Challenge Cup di Rugby: in Emilia arriverà infatti la formazione russa dell’Enisei, già sconfitta all’andata in trasferta per 14-31 in una vittoria con bonus che ha lanciato la franchigia azzurra in seconda piazza in classifica ancora in lotta per il passaggio ai quarti. Sei i cambi nella formazione iniziale rispetto a quella che ha firmato la ...

Rugby – Le Zebre ospitano l’Enisei-STM : Biagi capitano e prima da titolare per Renton : Biagi capitano e prima da titolare per Renton nelle Zebre che affronteranno l’Enisei-STM al Lanfranchi Le Zebre ospiteranno, per la prima volta a Parma, l’Enisei-STM, squadra siberiana con sede nella città di Krasnoyarsk, gara valevole per la quarta giornata della European Challenge Cup. Sabato scorso, nella partita di andata giocata a Sochi, Castello e compagni hanno trovato un’importante vittoria per 31-14, ottenendo 5 punti e ...

Rugby – I medici delle Zebre a confronto coi club della franchigia : Zebre Family: il medici delle Zebre a confronto coi club della franchigia. La traumatologia nel Rugby al centro del seminario organizzato a Parma Lo Zebre Rugby club ha organizzato insieme ai propri partner medici un clinic dedicato alla traumatologia nel Rugby alla Cittadella del Rugby di Parma lo scorso 3 Dicembre. Gli staff medici, fisioterapici e tecnici dei 55 club che fanno parte della franchigia Zebre Family hanno potuto ascoltare ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : i migliori azzurri della terza giornata. Super Sperandio - mediani eccellenti tra le Zebre : terza giornata per la Challenge Cup di Rugby 2018-2019: si esaltano le formazioni italiane con Benetton Treviso e Zebre che riescono a vincere nel pomeriggio di sabato. Eccellente la vittoria per la compagine di Monigo che vola in vetta al proprio girone. Andiamo a scoprire i migliori azzurri di questo turno. Luca Sperandio: è forse il miglior azzurro tra le due partite. Davvero spettacolare la sua prestazione in casa con gli Harlequins. ...

Rugby - Challenge Cup : Zebre vittoriose contro i russi dell’Enisei : Rugby, Challenge Cup: Zebre vittoriose contro i russi dell’Enisei nella seconda finestra delle coppe europee Le Zebre hanno aperto la seconda finestra delle coppe europee con la prima delle due sfide ravvicinate contro la formazione russa dell’Enisei-STM, mai affrontata prima. La gara d’andata valida per il 3° turno del girone 4 si è giocata sul “neutro” di Sochi sul Mar Nero, date le condizioni meteo troppo rigide di Krasnojarsk, la ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : le Zebre battono l’Enisey in trasferta per 31-14 : Tornano alla vittoria dopo circa un mese fatto di sole sconfitte le Zebre. La franchigia tricolore si impone in trasferta nella terza giornata della Challenge Cup 2018-2019: in Russia, a Mosca, con l’Enisey, la banda italiana recita il ruolo di protagonista (era nettamente favorita alla vigilia) e non sbaglia, portandosi a casa una vittoria importante, la prima stagionale nella competizione, per 31-14. È la mediana a sfondare: Palazzani va ...

Rugby – Capitan Castello rientra in gruppo e guiderà le Zebre nella trasferta contro l’Enisei-STM : Capitan Tommaso Castello torna in gruppo per guidare le Zebre nella trasferta russa contro l’Enisei-STM Le Zebre volano in Russia per disputare la terza giornata della European Rugby Challenge Cup. Archiviata la sconfitta in Galles contro Ospreys arrivata nell’ultimo turno del Guinness PRO14, Castello e compagni affronteranno l’Enisei-STM, squadra siberiana con sede nella città di Krasnojarsk. A causa delle condizioni di freddo ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : le Zebre volano in Russia per vincere : Trasferta russa per le Zebre nell’Amlin Challenge Cup di Rugby: la terza giornata della manifestazione continentale vede la franchigia italiana ospitata dall’Enisey, con un unico obiettivo, quello di tornare alla vittoria che manca praticamente da più di un mese. Tornano a disposizione tutti i giocatori impegnati a novembre con la Nazionale per i Test Match: coach Bradley può gestire al meglio la propria rosa. Palazzani-Canna la ...

Rugby – Giosuè Zilocchi - gioventù e carisma al servizio delle Zebre : Il giovane pilone piacentino Giosuè Zilocchi si racconta ai microfoni del sito web dello Zebre Rugby Club Questa settimana ospite ai microfoni del sito web dello Zebre Rugby Club è il pilone destro della franchigia federale e della nazionale italiana Giosué Zilocchi. Nato e cresciuto rugbisticamente a Piacenza, il ventunenne è arrivato alla Zebre durante la scorsa estate ed in questi primi mesi ha fatto il suo esordio nei due tornei ...

Rugby - Challenge Cup – Doppio derby fra Zebre e Benetton : info utili e prezzi dei biglietti : Il 23 e il 29 dicembre Zebre Rugby Club e Benetton Rugby si affronteranno in due derby da non perdere: info utili e prezzi dei biglietti Il Guinness PRO14 lascia spazio nei due fine settimana a venire alla Challenge Cup, pronto a ripartire alla fine di dicembre con i due derby d’Italia che vedranno di scena le Zebre Rugby Club e la Benetton Rugby. In palio punti pesanti per la classifica ma, per i tanti Azzurri in campo – ...

Rugby – Next Up - le Zebre pronte ad affrontare in un doppio confronto i russi dell’Enisei-STM : Il XV di coach Bradley giocherà allo Yug Stadium, impianto da 10000 posti della città che si affaccia sul Mar Nero Le Zebre sono pronte per affrontare la seconda finestra stagionale delle coppe europee che vedrà i bianconeri affrontare nel doppio confronto i russi dell’Enisei-STM. La prima inedita sfida tra le due squadre si terrà sabato 8 Dicembre alle 13 italiane a Sochi in russia, una delle sedi dei ritiri delle nazionali russe. Il XV ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : Ospreys-Zebre 43-0. Partita mai in discussione in Galles - bianconeri spazzati via : Terza sconfitta consecutiva, nelle ultime due gare in trasferta zero punti segnati: altra serata orribile per le Zebre, che nella decima giornata del Pro 14 di Rugby escono sconfitte dalla trasferta in Galles per 43-0 per mano degli Ospreys. Franchigia italiana sempre sul fondo della graduatoria della Conference A con 15 punti. La compagine italiana resiste per metà della prima frazione, poi capitola al 24′, quando una meta tecnica porta ...