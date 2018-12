Rugby | Continental Shield 2018-2019 | Rovigo domina | Calvisano perde in casa e si complica

Rugby - Continental Shield 2018-2019 : Petrarca vittorioso - Fiamme Oro beffate in casa : Siamo al giro di boa della Continental Shield: la terza competizione europea della palla ovale ha visto oggi un successo ed una sconfitta per le due compagini italiane impegnate. Le Fiamme Oro perdono in casa contro il Locomotive Tbilisi e dicono addio alla qualificazione, mentre il Petrarca asfalta i Belgium Barbarians e prenota un posto al turno successivo. Nella Pool A sconfitta interna per le Fiamme Oro, battuta dai georgiani del Locomotive ...

Rugby - Continental Shield 2018-2019 : vittorie per Petrarca e Calvisano : Tre compagini italiane impegnate nel Continental Shield 2018-2019 di Rugby: anche uno scontro diretto tra le azzurre nella giornata odierna. Andiamo a riepilogare i risultati e le classifiche aggiornate. Nella Pool B può esultare il Petrarca Padova: vittoria per 31-12 allo Stade Nelson Mandela di Bruxelles sui Barbarians belgi per i campioni d’Italia. Arriva anche il bonus offensivo per rafforzare la vetta nel girone. Derby tra Calvisano e ...

Rugby - Continental Shield 2018-2019 : pari il derby Rovigo-Padova - Calvisano corsaro in Georgia : Scattata la stagione europea del Rugby: dato il via alla Champions Cup, alla Challenge Cup ed alla Continental Shield. Nella prima non ci sono italiane, nella seconda sono presenti Benetton e Zebre, nella terza quattro squadre del Top12 (le semifinaliste dell’ultimo campionato di Eccellenza). Nella Pool A della Continental Shield successo in Georgia per il Calvisano, vittorioso sul campo del Locomotive Tbilisi: 6-17 il punteggio finale ...

Rugby - Continental Shield 2018-2019 : subito derby Rovigo-Padova - Calvisano in Georgia : Comincia la stagione europea del Rugby: domani via alla Champions Cup, alla Challenge Cup ed alla Continental Shield. Nella prima non ci saranno italiane, nella seconda sono presenti Benetton e Zebre, nella terza quattro squadre del Top12 (le semifinaliste dell’ultimo campionato di Eccellenza). Nella Pool A della Continental Shield trasferta in Georgia per il Calvisano, impegnato sul campo del Locomotive Tbilisi: fischio d’inizio ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Benetton e Zebre all’esordio nel secondo torneo continentale : Comincia la stagione europea del Rugby: domani via alla Champions Cup, alla Challenge Cup ed alla Continental Shield. Nella prima non ci saranno italiane, nella seconda sono presenti Benetton e Zebre, nella terza quattro squadre del Top12 (le semifinaliste dell’ultimo campionato di Eccellenza). Domani alle ore 15.00 a Monigo il Benetton esordirà nella Pool 5 contro i francesi del Grenoble. Si è allungata dopo l’ultima gara del Pro14 ...