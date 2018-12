Rogo Tmb Salario - Comune Roma e Ama : trasferenza a Ponte Malnome : Roma, 15 dic., askanews, - A seguito dell'incendio del TMB Salario, la Giunta Capitolina ha elaborato una memoria per individuare aree di trasferenza che consentano una logistica ottimizzata nelle ...

Incendio Tmb Salario - nella notte dopo il Rogo aumentati i valori di idrocarburi e diossine : Il dato rilevato martedì tra le 12 e le 18 sulle diossine era di 0,7 picogrammi al metro cubo, a fronte di un limite di 0,1. Ma in nottata era salito a 4,5. In aumento anche Ipa e Pcb. Crescono i valori del Pm10

Roma - Rogo Tmb Salario : Montanari interrogata - faro sulla manutenzione : Si cerca l'innesco. Si verificano le falle nel sistema di sorveglianza. Ma si studiano anche i punti deboli della manutenzione, responsabile, secondo gli esperti, del fenomeno - miasmi che ammorbano i ...

Rogo Tmb Salario - Arpa Lazio : Pm10 oltre limiti nelle zone vicine : Roma, 12 dic., askanews, - L'inquinamento da polveri sottili della Capitale rilevato dalla centralina di captazione a Villa Ada ha superato i limiti di legge. Lo spiega l'Arpa Lazio nella reLazione ...

Rogo al Tmb Salario - la nube mette paura : 'C'è rischio diossina' : Si alza per oltre cento metri e si propaga, complice il vento che soffia da Nord, fino a San Giovanni e oltre. Il nuvolone che fa spavento si diffonde dall'impianto di trattamento meccanico-biologico ...

Rogo al Tmb Salario esito annunciato del totale immobilismo della giunta Raggi sui rifiuti : La colonna di fumo nero che questa mattina all'alba si è levata dal Tmb Salaria e ha Raggiunto un'altezza tale da essere visibile dal centro di Roma, non è solo uno spettacolo incompatibile con la capitale di un paese avanzato. È anche l'esito, annunciato e inevitabile, della totale inerzia della Raggi sul tema dei rifiuti. Nonostante proprio i rifiuti, insieme ai trasporti, fossero uno dei pilastri della rivoluzione ...

Sanità : pediatri su Rogo Tmb Roma - “tenere bimbi in casa” : “Tenere i bambini in casa, soprattutto quelli affetti da patologie respiratorie ed evitare attività all’aria aperta“. Sono i consigli della Società italiana di pediatria (Sip) e Società italiana per le malattie respiratorie infantili (Simri) per difendere i più piccoli dalla colonna di fumo che si è sollevata sulla zona di via Salaria, a Roma, dove nella notte è divampato un maxi incendio nell’impianto di compostaggio ...

Rogo Tmb - Raggi : Regioni aiutate Roma - evitare criticità Natale : Roma, 11 dic., askanews, - Dopo il Rogo che è divampato all'impianto rifiuti di via Salaria la sindaca di Roma Virginia ha lanciato un appello 'alle altre città del Lazio e alle altre Regioni per ...

Roma - Costa e Raggi contestati alla conferenza stampa dopo Rogo al Tmb di via Salaria : “Vergognatevi non avete fatto nulla” : “Vergognatevi, Non avete fatto nulla”. Queste le parole che i cittadini hanno rivolto al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e alla sindaca di Roma Virginia Raggi durante una conferenza stampa al Tmb di via Salaria. conferenza indetta dopo la visita all’impianto Tmb di via Salaria, andato a fuoco nella notte. “La Asl ha fatto le sue verifiche e non ci sono emergenze – ha rassicurato Costa -, quindi non ci sarà ...

Incendio tmb Roma - ‘autocombustione? Possibile se rifiuti stoccati male’. Operai Ama : ‘Avvertito scoppio prima del Rogo’ : La procura ha avviato un’indagine. Il pm Carlo Villani, già titolare di un fascicolo nel quale si ipotizzava il reato di inquinamento ambientale e attività di rifiuti non autorizzata, è arrivato per un sopralluogo, mentre la densa nube di fumo nero continua a incombere sulla periferia nord-orientale di Roma. A piazzale Clodio si attendono anche le informative delle forze dell’ordine e per il momento è prematuro stabilire la natura dolosa o ...

Rogo Tmb Roma - Arpa : da primi dati parametri dell'aria in linea : Roma, 11 dic., askanews, - Sono rassicuranti i primi dati dell'Arpa sulla qualità dell'aria, dopo l'incendio all'impianto di trattamento rifiuti sulla Salaria a Roma: i parametri sono in linea e al di ...

