Risultati NBA – Curry trascina Golden State | Portland ok sui Raptors | sorridono anche

NBA - i Risultati della notte : Golden State vince a fatica a Sacramento - Embiid da record ma ko : Sacramento Kings-Golden State Warriors 125-130 Dopo una lunga serie di vittorie è impossibile non sentirsi appagati, non essere svagati e poco concentrati quando la partita sembra vinta. È fisiologico,...

NBA 2019 - i Risultati della notte (15 Dicembre) : Golden State vince in rimonta - sconfitta per Toronto. Successi di Denver e Milwaukee : Nove partite nella notte NBA. Soffrono tantissimo, rischiano di perdere, ma alla fine i Golden State Warriors si impongono 130-125 contro i Sacramento Kings. Un successo arrivato in rimonta, con i campioni in carica che recuperano dieci punti di svantaggio negli ultimi tre minuti della partita. Un successo che porta la firma dei Big Three di Golden State: Steph Curry chiude con 35 punti, Kevin Durant ne mette 33 e Klay Thompson chiude con 27 ...

NBA - Risultati della notte : Dirk Nowitzki - debutto amaro con sconfitta; Orlando batte Chicago in Messico : Phoenix Suns-Dallas Mavericks 99-89 Non era questo il modo in cui Dirk Nowitzki si era probabilmente immaginato il suo esordio per la 21, e presumibilmente, ultima stagione della sua carriera NBA " ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (14 dicembre) : James Harden monumentale con 50 punti. Gli Spurs di Belinelli battono i Clippers di Gallinari : La notte NBA si dipana tra quattro partite, svariati contenuti, sorprese non piccole e prestazioni di altissimo livello, oltre al derby “italiano” che mette di fronte Marco Belinelli e Danilo Gallinari. Andiamo a vedere cos’è successo con precisione. La copertina di oggi se la guadagna, senza alcun possibile avversario, James Harden, che trascina gli Houston Rockets al successo per 126-111 sui Los Angeles Lakers. Suoi sono 15 ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (14 dicembre) : James Harden monumentale con 50 punti. Gli Spurs di Belinelli battono i Clippers di Gallinari : La notte NBA si dipana tra quattro partite, svariati contenuti, sorprese non piccole e prestazioni di altissimo livello, oltre al derby “italiano” che mette di fronte Marco Belinelli e Danilo Gallinari. Andiamo a vedere cos’è successo con precisione. La copertina di oggi se la guadagna, senza alcun possibile avversario, James Harden, che trascina gli Houston Rockets al successo per 126-111 sui Los Angeles Lakers. Suoi sono 15 ...

Risultati NBA – Harden show - il Barba ne mette a segno 50! Il ‘derby italiano’ a Belinelli : James Harden asfalta LeBron James, il ‘derby italiano’ va a Belinelli: tutti i Risultati delle partite NBA disputate nella notte italiana Solo quattro le partite di NBA disputate nella notte italiana, nonostante ciò, però, non è mancato lo spettacolo. Ad aprire le danze è stata la sfida tra Houston Rockets e Los Angeles Lakers, con i padroni di casa che hanno conquistato una speciale vittoria per 126-111. Un incredibile James ...

NBA - Risultati della notte : Anthony Davis stoppa OKC - crollano Bucks e Sixers : New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 118-114 La costanza nei risultati di squadra non è il punto forte in casa Pelicans , che hanno alternato una vittoria a una sconfitta nelle ultime dieci gara,...

Nba - Risultati : Warriors travolti in casa dai Raptors : Toronto è la miglior squadra Nba al momento. L'ennesima conferma è la schiacciante vittoria in casa dei Warriors, travolti 113-93 in una partita mai in discussione nonostante l'assenza di Kawhi ...

Risultati NBA - Toronto sorprende Golden State - Cleveland ok su New York : i Jazz stendono Miami : Sonora sconfitta per Golden State, che perde sul proprio parquet al cospetto dei Toronto Raptors. Sorridono Cleveland e Utah, ko Oklahoma e Miami Dura sconfitta per i Golden State Warriors , ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (13 dicembre) : Toronto supera Golden State - cade Milwaukee a Indiana. Anthony Davis trascina al successo New Orleans contro Oklahoma City : Diverse sorprese nella notte NBA con ben undici partite in programma. Toronto sconfigge Golden State nell’incontro più atteso. Ad Est cadono Milwaukee, a Indiana, e Philadephia, in casa con Brooklyn, mentre continua la serie positiva di Boston che supera Washington. Ad Ovest sconfitta per Oklahoma City sul campo dei New Orleans Pelicans trascinati da un incontenibile Anthony Davis (44 punti). Toronto interrompe la striscia di quattro ...

Risultati NBA – Toronto sorprende Golden State - Cleveland ok su New York : i Jazz stendono Miami : Sonora sconfitta per Golden State, che perde sul proprio parquet al cospetto dei Toronto Raptors. Sorridono Cleveland e Utah, ko Oklahoma e Miami Dura sconfitta per i Golden State Warriors, costretta a cedere davanti al proprio pubblico ai sontuosi Raptors. Steph Curry e compagni cadono sotto i colpi di Lowry e Ibaka, interrompendo così una striscia di quattro vittorie consecutive. Non bastano ai padroni di casa i 30 punti di Kevin Durant, ...

NBA - Risultati della notte : crollo Clippers contro Toronto - Belinelli e gli Spurs fanno tre in fila : L.A. Clippers-Toronto Raptors 99-123 Esattamente come successo contro i Los Angeles Lakers, neanche contro i Clippers Kawhi Leonard scende in campo, tenuto fermo da un infortunio all'anca destra ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (12 dicembre) : i Clippers di Gallinari travolti dai Raptors - vincono Spurs (Belinelli 14) e Rockets : Poche, ma significative partite nella notte NBA appena trascorsa: si è giocato in tre sole arene degli Stati Uniti nel terzultimo mercoledì dell’anno. Vediamo cos’è successo in dettaglio. Gli Houston Rockets, nella partita più equilibrata disputata, battono i Portland Trail Blazers per 111-104, mandando sette uomini in doppia cifra sui nove scesi in campo. James Harden realizza 29 punti, ma un posto di rilievo nella copertina spetta ...

Risultati NBA : Rockets e Spurs si risollevano - frenata per Gallinari ed i Clippers : Risultati NBA, solo tre le gare giocate nella notte americana con il nostro Danilo Gallinari impegnato contro i Raptors Risultati NBA, tre le gare giocate nella notte. I Clippers di Danilo Gallinari sono caduti nettamente sotto i colpi dei Raptors pur privi di Leonard. Una gara senza storia, con un finale netto in favore dei canadesi, 99-123. Solo 11 punti per il Gallo un po’ sottotono dopo le recenti ottime prestazioni. Per quanto ...