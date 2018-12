Renault | dopo l’arresto Ghosn confermato presidente Nissan lo ha licenziato

ilfattoquotidiano

: Renault, dopo l’arresto Carlos Ghosn resta presidente anche se Nissan lo ha licenziato - Cascavel47 : Renault, dopo l’arresto Carlos Ghosn resta presidente anche se Nissan lo ha licenziato -

(Di sabato 15 dicembre 2018) È stato arrestato il 19 novembre ma rimanedi. E al momento senza successori al vertice dell’alleanza tra la casa automobilista francese,, e Mitsubishi Motors. La società nipponica, infatti, non sarà in grado di nominare il successore di Carlos, alla prossima riunione del consiglio di amministrazione, prevista il prossimo lunedì. Lo anticipano fonti a conoscenza del dossier all’agenzia Kyodo, affermando che l’azienda ha deciso di dare la priorità a riformare la governance interna prima della nomina, in seguito alle rivelazioni riferite allo scandalo sull’eccessiva concentrazione di potere in mano aSecondo i media nipponici il candidato favorito a sostituire l’ex tycoon sarebbe l’attuale Ceo Hiroto Saikawa, ma in base agli ultimi fatti sembra che anche la– il principale azionista di– abbia espresso la ...