Registri Regionali delle Malattie Rare

fondazioneserono

: Le parole della senatrice @EmiliaDeBiasi a un anno dall'approvazione della legge sul #biotestamento «Necessari, per… - FocusMgmt_it : Le parole della senatrice @EmiliaDeBiasi a un anno dall'approvazione della legge sul #biotestamento «Necessari, per… - NoidiVidas : Per redigere un registro nazionale occorre che ci siano dei registri regionali, previsti dalla legge 219/2017. Su q… - EconLab_Srl : ECONLAB FA CENTRO! Riconosciuto contributo di 70.000 € per il DGR n. 814 del 08/06/2018 'Iniziative e progetti di… -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Nel 2018 UNIAMO F.I.M.R. Onlus ha condotto una rilevazione presso le singole Regioni/PPAA per conoscere la situazione dei RRMR/provinciali immediatamente antecedente l’approvazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA). Alla rilevazione hanno risposto complessivamente 19 Regioni/PPAA che risultano aver tutte attivato il RRMR. Le analisi che seguono sono basate su 18 RRMR in quanto le Regioni Piemonte e Valle d’Aosta utilizzano lo stesso RRMR.In sintesi, dalla rilevazione emerge quanto segue:Sistema di responsabilità Nella maggior parteregioni il gestore del RRMR è il Centro di Coordinamento Regionale per le; in alcuni casi, il RRMR è gestito da organizzazioni collegate al sistema sanitario regionale come IRCSS, Agenzia Sanitaria Regionale, ASL.L’inserimento dei dati nei RRMR spetta esclusivamente ai presidi della retein 8 ...