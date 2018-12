Reddito di cittadinanza | bufera sul leghista Giorgetti | Di Maio | A noi l' Italia

Reddito di cittadinanza : ipotesi stop a chi ha auto sopra 80 Cv e ok a stranieri residenti : Taglio delle dotazioni per la manovra finanziaria, questa sembra essere la via intrapresa dal governo che, evidentemente, cerca di ammorbidire la trattativa con la Ue per quanto riguarda la manovra di Bilancio. Il deficit da riportare sui binari che ha indicato la Commissione Europea, cioè al 2,04% (il governo nella prima stesura della manovra portava il deficit al 2,4%) è l’elemento cardine per ricevere l’ok da parte della Ue alla nostra ...

Reddito di cittadinanza - Giorgetti punge ancora il M5s : "Piace all'Italia che non ci piace" : "Purtroppo il programma elettorale di M5s al Sud ha registrato larghi consensi probabilmente anche perché era previsto il Reddito di cittadinanza. Credo che abbia orientato pochissimi elettori della ...

Giorgetti punge il M5S sul Reddito di cittadinanza che piace solo ad una parte d'Italia : Probabilmente la dichiarazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, rilasciata durante un confronto con Giorgia Meloni nel convegno "Sovranismo e Populismo", secondo cui il reddito di cittadinanza è una misura che potrebbe piacere "all'Italia che non ci piace" non voleva essere riferita alla sua parte politica, che è partner di Governo del M5S. Sta di fatto, che in un momento in cui il Governo e la maggioranza ...

Reddito di cittadinanza - nessun sussidio a chi ha più di 5 mila euro in banca Quota 100 - ‘tagliola’ dopo 300 mila uscite : Requisiti stringenti per ottenere l’assegno fino a 780 euro per i poveri. A disposizione sette miliardi di euro per il 2019, due in mendo di quanto previsto finora

Giorgetti (Lega) fa arrabbiare i grillini : “Il Reddito di cittadinanza non ci piace” : Giorgetti fa una dichiarazione che potrebbe dare molto fastidio agli esponenti del M5S «Piaccia o non piaccia questo governo risponde ad una volontà degli italiani e il M5s al Sud ha vinto perché gli elettori vogliono il reddito di cittadinanza. Una misura che nel contratto di governo è finalizzata ad incentivare i posti di lavoro ma il pericolo che vedo è che possa alimentare il lavoro nero». Così Giancarlo Giorgetti parlando al convegno ...

Giorgetti : 'Il Reddito di cittadinanza piace a Italia che non ci piace' : 'Il reddito di cittadinanza può alimentare il lavoro nero '. Lo ha detto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti ad un convegno con Giorgia Meloni su Sovranismo e Populismo. LEGGI ANCHE Manovra, Conte: ...

A Bruxelles si tratta fino all'ultimo - a Roma non si smette di litigare. Botta e risposta Giorgetti e Di Maio sul Reddito di cittadinanza : "La tensione si taglia con il coltello". A sera una fonte M5s di governo mette sul tavolo le carte di una mano rimasta al buio per ore. I cellulari squillano a vuoto, staff, governo e sottogoverno tacciono. "È comunque normale – spiega la stessa fonte – se non ci fosse in sessione di bilancio quando ci dovrebbe essere?".La partita tra Roma e Bruxelles sulla manovra resta intricatissima. Dalla capitale belga Giuseppe Conte ...

Giancarlo Giorgetti - bomba sulla manovra : 'Reddito di cittadinanza piace all'Italia che non ci piace' : 'Il reddito di cittadinanza ? piace all'Italia che non ci piace'. Una vera ve propria bomba, quella sganciata oggi dal sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti . Perchè nelle ...

Manovra - Giorgetti 'Reddito di cittadinanza piace all Italia che non ci piace'. Di Maio 'A me l Italia piace tutta' : Una frase buttata lì nel corso di un convegno. Che cristallizza però la distanza siderale tra Cinquestelle e Lega, soprattutto sull'economia. E fa pensare a un'accelerazione verso il voto anticipato. A pronunciarla è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti . 'Purtroppo il programma elettorale di M5s ...

Manovra - Giorgetti 'Reddito di cittadinanza piace all Italia che non ci piace'. E parla di voto anticipato : Una frase buttata lì nel corso di un convegno. Che cristallizza però la distanza siderale tra Cinquestelle e Lega, soprattutto sull'economia. E fa pensare a un'accelerazione verso il voto anticipato. A pronunciarla è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti . 'Purtroppo il programma elettorale di M5s ...

Reddito di Cittadinanza - Giorgetti : “M5s purtroppo ha vinto al Sud promettendolo. Ma c’è rischio che alimenti il lavoro nero” : “Piaccia o non piaccia questo governo risponde ad una volontà degli italiani e il M5s al Sud ha vinto perché gli elettori vogliono il Reddito di Cittadinanza. Una misura che nel contratto di governo è finalizzata ad incentivare i posti di lavoro ma il pericolo che vedo è che possa alimentare il lavoro nero”. La legge bandiera dei Cinque Stelle contenuta nella manovra che il governo si appresta a varare non piace al sottosegretario ...

Giorgetti : “M5S ha vinto al Sud perché gli elettori vogliono il Reddito di cittadinanza” : "Piaccia o non piaccia questo governo risponde ad una volontà degli italiani e il M5s al Sud ha vinto perché gli elettori vogliono il reddito di cittadinanza. Una misura che nel contratto di governo è finalizzata ad incentivare i posti di lavoro ma il pericolo che vedo è che possa alimentare il lavoro nero", ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.Continua a leggere

Pensioni Quota 100 - Reddito di cittadinanza e flat tax : ecco come cambiano con gli ultimi aggiornamenti alla LdB 2019 : La ricerca di un accordo con l'Unione Europea sulla nuova Manovra non ha ancora prodotto un risultato definitivo, ma l'ultima versione messa sul tavolo dall'Italia per tranquillizzare i tecnici in ...

Reddito cittadinanza - Giorgetti : può alimentare lavoro nero : 'Il Reddito di cittadinanza può alimentare il lavoro nero '. Lo ha detto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti ad un convegno con Giorgia Meloni su Sovranismo e Populismo. LEGGI ANCHE Manovra, Conte: ...