Quota 100 diventa soft Resta ancora la Fornero

Reddito di cittadinanza - nessun sussidio a chi ha più di 5 mila euro in banca Quota 100 - ‘tagliola’ dopo 300 mila uscite : Requisiti stringenti per ottenere l’assegno fino a 780 euro per i poveri. A disposizione sette miliardi di euro per il 2019, due in mendo di quanto previsto finora

Pensioni Quota 100 - reddito di cittadinanza e flat tax : ecco come cambiano con gli ultimi aggiornamenti alla LdB 2019 : La ricerca di un accordo con l'Unione Europea sulla nuova Manovra non ha ancora prodotto un risultato definitivo, ma l'ultima versione messa sul tavolo dall'Italia per tranquillizzare i tecnici in ...

Previdenza : Quota 100 e rdc - tagliati alcuni miliardi sugli interventi : Continua la lunga trattativa fra il Governo italiano e la Commissione Europea sulle misure cardini della nuova Legge di Stabilità 2019 che entrerà in vigore a partire da prossimo anno. L'esecutivo, infatti, sembra aver focalizzato il dialogo con Bruxelles sulla riduzione del deficit dall'attuale 2,4% al 2,04% dando una profonda stretta alle misure in campo previdenziale come la Quota 100 e il cosiddetto reddito di cittadinanza. Probabile una ...

Manovra - Salvini : 'Quota 100 non si tocca' : Quattro miliardi ancora separerebbero Roma da Bruxelles nella trattativa ad oltranza sulla legge di bilancio. Il premier poi, punta a non far finire nel computo del deficit i finanziamenti su dissesto ...

La Merkel non vuole Quota 100. E adesso Berlino sfida Salvini : Il nodo da sciogliere sul tavolo della manovra resta quello di quota 100. La trattativa con l'Europa che sembrava chiusa su un accordo per una deficiti al 2,04% adesso pare si sia riaperta per ulteriori richieste da parte di Bruxelles. Moscovici e Juncker hanno chiesto in modo chiaro un altro sforzo proprio sul fronte delle pensioni. E da Roma sarebbe arrivato un secco "no" da parte di Salvini. Fin qui i fatti. Ma c'è un retroscena che spiega ...

Pensioni anticipate con Quota 100 e Reddito di cittadinanza : per l'UE mancano 4 miliardi : I tempi per chiudere la trattativa tra Italia e Bruxelles diventano sempre più stretti, ma la distanza tra le parti sembra ancora lontana dall'essere colmata definitivamente. A dividere i due schieramenti, dopo l'offerta messa sul tavolo dall'esecutivo per un rapporto tra deficit e pil al 2.04%, sarebbe ancora una volta lo sforzo di intervento sui costi. Dal Bel Paese si parla di un piano sufficiente a centrare gli obiettivi di tenuta del ...

Pensioni - Boeri : Finestre Quota 100? Si dicono mezze verità : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pensioni : Quota 100 con finestre - secondo Brambilla la misura è a rischio : "In nessun paese civile ci sono le finestre, perchè quando maturi il diritto a pensione è giusto che venga pagata subito", lo ha dichiarato il consigliere economico della Lega Alberto Brambilla che avrebbe manifestato tutta la sua contrarietà al sistema del pensionamento anticipato con il meccanismo delle finestre ipotizzato dall'esecutivo. Il Governo, intanto, continua la sua trattativa con la Commissione Europea al fine di riceve una risposta ...

Pensioni - per ritirarsi dal lavoro con Quota 100 potrebbe arrivare la finestra mobile : Per blindare la quota 100 il governo sta pensando a delle finestre mobili, ovvero la possibilità di rinviare l'accettazione della richiesta di pensione anticipata per alcuni dei richiedenti di tre mesi (slittando così alla finestra successiva), nel caso in cui le domande all'Inps siano più del previsto. Come funzionerebbe la finestra mobile e quando permetterà di andare in pensione.Continua a leggere

Pensioni : riforma ormai definita - requisiti congelati per le anzianità e Quota 100 al via : Tra Commissione europea e governo la discussione relativa alla manovra finanziaria del governo Conte sembra abbia preso la via giusta. Il taglio di 7 miliardi della manovra dovrebbe essere la soluzione che permetterà all’esecutivo di ricevere il consenso della Ue sulla manovra finanziaria. Stando alle ultime indiscrezioni, il taglio non andrà ad influenzare le due misure cardine della manovra, cioè quota 100 e reddito di cittadinanza, ma è ...

"Quota 100 così non va - c'è un'alternativa" : e sul reddito nuova ipotesi a primavera : Alberto Brambilla, esperto di previdenza e consigliere economico di Palazzo Chigi: "In nessun paese civile ci sono le...

Pensioni - Quota 100 e LdB 2019 : Governo insiste - ma per Moscovici 'non ci siamo ancora' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 14 dicembre 2018 vedono ancora mancare un accordo sulla Manovra tra il Governo italiano e la Commissione Europea, nonostante le nuove proposte messe sul tavolo. Sulla Quota 100 si punta a contenere i costi con una clausola di salvaguardia rispetto alla spesa annua, oltre che attraverso l'adozione di finestre mobili d'accesso. A tal proposito il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha confermato l'intenzione ...

Quota 100 - la misura potrebbe arrivare con un decreto : previsto un rinvio per gli statali : Il famigerato meccanismo della Quota 100 potrebbe arrivare con un decreto a parte dopo l'approvazione della nuova Legge di Stabilità 2019. Intanto, l'esecutivo sembra aver confermato la proroga dell'Opzione Donna e del cosiddetto Ape Sociale al fine di dare la possibilità ai lavoratori che difficilmente riescono a maturare i 38 anni di versamenti contributivi di anticipare l'uscita. Il Governo mira alla riduzione del deficit Resta in campo anche ...