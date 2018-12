Preso il molestatore dell' ostello di Roma

agi

(Di sabato 15 dicembre 2018) Tentata violenza sessuale ai danni di una turista americana, ospite di unper giovani stranieri a. Con questa accusa, un 31enne italiano è stato denunciato dai Carabinieria stazioneMacao: dopo la denunciaa donna di essere stata vittima di un tentativo di violenza, i militari hanno ispezionato l'di via Vicenza, nei pressia stazione Termini, una struttura con stanze promiscue, bagni in comune nei corridoi, che spesso non hanno chiusure alle porte.I Carabinieri hanno trovato e bloccato il 31enne - che aveva tentato di nascondersi chiudendosi all'interno di un bagno - immediatamente riconosciuto dalla vittima. Secondo la turista l'uomo, residente nella Capitale, si era introdotto all'interno del bagno dove la ragazza si stava truccando e aveva cercato di baciarla sulle labbra, abbracciandola e ...