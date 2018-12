Premier | il City ritorna in vetta | 3-1 all' Everton | micidiale l' asse Jesus-Sané

Risultati Premier League : City inarrestabile - Tottenham allo scadere [GALLERY] : 1/108 AFP/LaPresse ...

Premier League - Manchester City-Everton 3-1 : decidono Gabriel Jesus - doppietta - e Sterling : Il Manchester City riparte: rischia, soffre, segna, incassa e, alla fine, vince 3-1. Un bel match, quello giocato allo stadio Etihad, sotto la pioggia e con un freddo pungente: anche Pep Guardiola con ...

Premier League : Gabriel Jesus rialza il City - 3-1 all'Everton : Il Manchester City è tornato a vincere in Premier League battendo 3-1 l' Everton all'Etihad Stadium nel lunch match, archiviando così il ko contro il Chelsea. Protagonista il brasiliano Gabriel Jesus ...

Probabili Formazioni Manchester City vs Everton - Premier League 15-12-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Everton, Premier League 2018/2019, Ore 13.30: Continua il problema infortuni nei Cityzens; Toffees con l’undici titolareLa 17^giornata di Premier League si apre sabato all’ora di pranzo con la sfida dell’Ethiad Stadium tra i padroni di casa del Manchester City e l’Everton.Come arrivano Manchester e Everton?I Cityzens arrivano dalla vittoria nell’ultimo turno di UEFA ...

Premier League - Chelsea-Manchester City 2-0 : Sarri batte Guardiola : LONDRA - Niente Sarriball ma una vittoria all'italiana. Il Chelsea riscrive la sceneggiatura della Premier League battendo, 2-0, il Manchester City nel big match del 16esimo turno, costringendo i ...

Premier League - Sarri batte Guardiola : il Chelsea supera il City 2-0 : Impresa di Maurizio Sarri e del Chelsea. I Blues hanno inflitto alla capolista Manchester City, finora 13 vittorie in 15 partite, la prima sconfitta di questo campionato, imponendosi per 2-0 con le ...

Premier League - dispetto Sarri a Guardiola : Chelsea-Manchester City 2-0 : Il Sarrismo vince sul guardiolismo. Il tecnico napoletano si aggiudica la prima sfida di Premier contro l'ex Barça e Bayern e vendica la sconfitta del Community Shield dello scorso agosto. Apre le ...

Chelsea-Manchester City - Premier League oggi : programma - orario d’inizio e come vedere il big match in diretta tv e streaming : oggi sabato 8 dicembre (ore 18.30) si gioca Chelsea-Manchester City, match valido per la 16^ giornata della Premier League 2018-2019. Il campionato inglese è entrato nel vivo, a Stamford Bridge andrà in scena un big match stellare tra la prima e la terza della classifica: il City di Guardiola si trova al comando con 41 punti (13 vittorie e due pareggi), i Blues guidati da Maurizio Sarri si trovano a dieci lunghezze di distacco dopo due sconfitte ...

Premier League - Chelsea-Manchester City in diretta su Sky : Sarri e Guardiola si affrontano in un match che promette spettacolo. Riuscirà il Manchester City a mantenere la propria imbattibilità? L'articolo Premier League, Chelsea-Manchester City in diretta su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Probabili Formazioni Chelsea vs Manchester City - Premier League 08-12-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Manchester City, Premier League 2018/2019, Ore 18.30: Out Willian nei Blues; Cityzens con Aguero in panchina?E’ il big match della 16^giornata di Premier League quello che andrà in scena allo Stamford Bridge tra i padroni di casa del Chelsea e il Manchester City.Come arrivano Chelsea e Manchester?I Blues arrivano dalla sconfitta rimediata in casa del Wolverhampton nell’ultima giornata di Premier ...

Un giorno in Premier League : Watford-Manchester City : A Vicariage Road per la quindicesima giornata di Premier ad ammirare Guardiola e i campioni in carica. Tifo incessante e rispetto delle regole in uno stadio che è un gioiellino. E da un punto di osservazione privilegiato: la seconda fila della Sir Elton John Stand di Stefano Ravaglia Non avevo progettato di tornare in Inghilterra una terza volta quest’anno. Ci vado sempre, è come un calmante. Come qualcosa di cui senti ...

Premier - il Liverpool vince e resta in scia del City - cade il Chelsea di Sarri : 'Sono preoccupato' : Il City è la squadra più forte del mondo, forse ' il Fulham di Ranieri non va oltre l'1-1 in casa contro il suo passato, il Leicester. La squadra del tecnico romano passa al 42′ grazie ad un'...

Premier - Sanè e Mahrez lanciano il City. Bene anche West Ham e Brighton : Chi può fermare il Manchester City? Non certo il Watford che aveva perso gli ultimi otto confronti contro i Citizens, subendo undici reti nelle ultime due sfide disputate a Vicarage Road. E allora la ...

Premier League : il City non sbaglia - battuto 2-1 il Watford : Il Manchester City, nell'anticipo del turno infrasettimanale della 15esima giornata di Premier League, batte 2-1 il Watford al Vicarage Road con Sané, 40', e Mahrez, 51',. Cityzens che allungano in ...