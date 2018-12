Posizione e cosa vende Xur in Destiny 2 nel weekend del 15 dicembre

optimaitalia

: Posizione e cosa vende Xur in #Destiny2 nel weekend del 15 dicembre - OptiMagazine : Posizione e cosa vende Xur in #Destiny2 nel weekend del 15 dicembre - monya483 : La cosa più difficile degli amigurumi non è affatto realizzarli, ma cucire insieme i vari cristo di pezzi in posizi… - cingackuk : RT @LorenzoZL74: Non capisco perché le parole di #Giorgetti debbano essere un offesa per il sud e non per i fannulloni in genere,di tutto i… -

(Di sabato 15 dicembre 2018)Xur è tornato in2 e on vede l'ora che i giocatori vadano a visitare il suo negozio per spendere i sudati Frammenti Leggendari per questo. Ricordiamo che lo potete fare da oggi 15, l'importante è sapere dov'è equesta settimana in2.Durante la settimana dell'Aurora il mercante ha deciso di vedere Giove dal satellite Io erà questi oggetti: Cuore del Sacro Fuoco - Corazza Torace per Titani - 23 frammenti leggendari Artigli dell'Ahamkara - Guanti Lunghi per Stregoni - 23 frammenti leggendari Bighe di Orfeo - Armatura Gambe per Cacciatori - 23 frammenti leggendari Affari Sporchi - Fucile Automatico Esotico - 29 frammenti leggendariSi potranno avere nel negozio itinerante anche i Cinque di Spade con i modificatori degli assalti Cala la Notte, oltre agli Engrammi Predestinati al costo di 97 frammenti leggendari. Il ...