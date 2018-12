Porto Trieste | Presidente AdSP Mare Adriatico Orientale istituisce Direzione

Il Bando del Tact Festival 2019 'Move to Porto Vecchio' di Trieste : È previsto un servizio di sovratitoli in lingua inglese e italiana per tutti gli spettacoli. " 5. tecnica: ogni gruppo partecipante deve disporre di un proprio tecnico che si occupi e coordini la ...

Porto di Trieste rafforza legame con Baviera. Ampio piano investimenti ferroviari : Si rafforzano i legami ed i collegamenti fra il Porto di Trieste e la Baviera , con lo scalo giuliano che si candida al ruolo di "hub privilegiato" nel Mediterraneo e sulla Nuova Via della Seta , One ...

Maltempo Friuli : soccorsi a Porto Trieste in Carnia : “La squadra di specialisti del Porto di Trieste che in Carnia sta dando una mano a sgombrare gli alberi caduti sono bell’esempio di solidarieta’ e unita’ regionale”. Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, che oggi e’ stata nei comuni di Forni Avoltri e di Ravascletto (Udine) per verificare l’entita’ dei danni causati dal Maltempo e l’opera dei soccorritori. Serracchiani ha ...

Gdf in sede Capitaneria di Porto Trieste : ANSA, - Trieste, 15 OTT - Una perquisizione sarebbe in corso da parte di militari della Guardia di Finanza negli uffici della Capitaneria di Porto del capoluogo giuliano. Secondo quanto si è appreso, ...

Trieste - la grande festa del mare con 2.689 iscritti : vince Spirit of Portopiccolo : Il team tutto triestino ha impiegato 57 minuti per raggiungere il traguardo. Tempus fugit e Way of life al secondo e terzo posto