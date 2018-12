Ponte Genova | Bucci | nuovo ponte a Natale 2019

Crollo Ponte Genova - Bucci : “Avremo il nuovo a Natale 2019” : “Avremo il nuovo Ponte a Natale del 2019”. Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto Morandi, Marco Bucci, inaugurando il cantiere per la demolizione di cio’ che resta dell’infrastruttura. “Appena avremo l’ok dalla procura vedrete anche lo smontaggio”. Lunedì ci sarà un’udienza con i tecnici della procura e i periti di parte che potrebbe sbloccare la ...

Genova - la commemorazione per i 4 mesi del crollo del Ponte Morandi : 43 tocchi della campana tibetana e 43 rose bianche per ricordare le 43 vittime del crollo del Viadotto sul Polcevera. La commemorazione oggi nel quartiere di Certosa -

A Genova primo passo per il nuovo viadotto. La demolizione del Ponte è stata affidata a cinque imprese : Firmato dal commissario straordinario alla ricostruzione il decreto per la demolizione del ponte Morandi. 'Abbiamo rispettato l'impegno che ci siamo presi con i genovesi, da domani partiranno i ...

Genova - demolizione Ponte Morandi assegnata a cinque aziende : Partirà a breve la demolizione di quel che resta del ponte Morandi, crollato a Genova il 14 agosto causando la morte di 43 persone. Il commissario straordinario, e sindaco della città, Marco Bucci tra lunedì 17 e martedì 18 dicembre firmerà il decreto di affidamento dell'appalto pubblico. I lavori saranno affidati a un gruppo di 5 aziende: Fagioli S.p.A, Fratelli Omini S.p.A, Vernazza Autogru S.R.L., Ipe ...

Ponte di Genova - da Autostrade 50 milioni per i familiari delle vittime : Autostrade ha stanziato un risarcimento di 50 milioni per i familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova . La valutazione tiene conto dell'età, dei danni morali, della cerchia ...

Genova - i cantieri per costruire il Ponte porteranno cinquemila posti di lavoro : Edili e metalmeccanici i più richiesti. Via libera a trecento assunzioni tra Comune, Regione, Camera di commercio e Amiu

Ponte Morandi - Autostrade fa ricorso contro il Decreto Genova : “Ma non bloccheremo i lavori di ricostruzione” : Autostrade per l’Italia fa ricorso contro il Decreto Genova, contenente le misure per la ricostruzione del Ponte Morandi, ma non chiederà la sospensiva per non ritardare o ostacolare la ricostruzione del viadotto Polcevera, crollato il 14 agosto scorso. La decisione è stata assunta oggi dal Consiglio d’amministrazione della Società. In una nota, Aspi fa sapere che “il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia, ...

Ponte Morandi - in arrivo 300 nuove assunzioni. Toti : “Passo avanti per Genova” : Oggi la firma sul decreto che consente di assumere nuovo personale per Comune e Regione che servirà a far fronte alle necessità conseguenti all’evento del crollo del Ponte . "Più vigili, più operatori per la pulizia e più tecnici" spiega il governatore.Continua a leggere

