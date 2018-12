Ponte | al via la fase della demolizione

Ponte Morandi / Al via la demolizione. La cordata di imprese si riduce a 5 : Erano in undici, sono rimaste in cinque. La cordata di aziende scelte dal commissario Bucci per la demolizione di ciò che resta del Ponte Morandi perde pezzi per uno scontro sui costi dei lavori. I motivi del cambiamento di squadra Le cinque aziende che restano in campo sono: Fagioli, Omini, Vernazza, IpeProgetti e Ireos. Giovedì mattina, scrive Il Secolo XIX, le aziende, preso atto della richiesta del commissario di lavorazioni aggiuntive, ...

Via alla demolizione del Ponte Morandi : Inizieranno stamattina le operazioni del primo cantiere, i lavoro sono stati affidati a cinque imprese. Ad inizio della settimana l'azienda che dovrà ricostruirlo -

Ponte Morandi - al via cantiere per demolizione : affidata a 5 aziende - : Costerà 19 milioni di euro. Il decreto che affida l'appalto pubblico è stato firmato dal commissario straordinario alla ricostruzione Marco Bucci

A Genova primo passo per il nuovo viadotto. La demolizione del Ponte è stata affidata a cinque imprese : Firmato dal commissario straordinario alla ricostruzione il decreto per la demolizione del ponte Morandi. 'Abbiamo rispettato l'impegno che ci siamo presi con i genovesi, da domani partiranno i ...

Demolizione Ponte - al via i lavori| : Pool di cinque aziende per demolire i resti del Morandi. Il valore dell’appalto è di circa 19 milioni di euro

Ponte Morandi : domani via a primo cantiere per demolizione Ponte : Genova – domani apre il primo cantiere per iniziare i lavori di demolizione del ponte Morandi, a seguito del crollo del 14 agosto. Appuntamento alle 11.30 per l’inagurazione dei lavori che partiranno nella ‘zona rossa’, a cui saranno presenti il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, il commissario straordinario per la Ricostruzione e sindaco di Genova, Marco Bucci, e il commissario straordinario ...

Aziende in “zona rossa” - via alle cessioni dopo il crollo del Ponte Morandi : Capannoni acquisiti dallo Stato a 1.300 euro a metro quadro. E per le case degli sfollati, lo sportello prolunga l’apertura

Ponte Morandi - Bucci : "Demolizione al via dal 15 dicembre" : Genova, 7 dic. -, AdnKronos, - Il cantiere per la demolizione del Ponte Morandi aprirà il 15 dicembre e la ricostruzione avrà inizio alla fine di marzo. Ad annunciarlo è il sindaco di Genova e ...

Crollo Genova - Bucci : da fine marzo al via ricostruzione Ponte : Genova, 7 dic., askanews, - La demolizione di ponte Morandi inizierà a metà dicembre e dalla fine di marzo cominceranno i lavori di ricostruzione del viadotto sul torrente Polcevera. Lo ha confermato ...

Ponte Morandi - nell'inchiesta finisce anche il viadotto Pecetti : stop a Tir e ispezione del Mit : L'autostrada A 26 che collega il vecchio casello di Voltri con Gravellona Toce è di nuovo al centro dell'attenzione della società Autostrade, del ministero delle Infrastrutture, della GdF e della ...