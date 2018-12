Blastingnews

: Pomeriggio 5, Teresanna si esprime su Monte, la Morali sbotta: 'Parli solo di lui' - granato_serena : Pomeriggio 5, Teresanna si esprime su Monte, la Morali sbotta: 'Parli solo di lui' - giadinagrisu : RT @tempoweb: Elena Morali e Teresanna si scannano per #EliaFongaro E la d'Urso lancia una frecciatina a Monte - tempoweb : Elena Morali e Teresanna si scannano per #EliaFongaro E la d'Urso lancia una frecciatina a Monte… -

(Di sabato 15 dicembre 2018) La nuova diretta di '5', il talk-show pomeridiano condotto da Barbara D'Urso, ha vistoPugliese ed Elenaapparire in qualità di opinioniste televisive del programma. Queste ultime sono diventate le protagoniste di un acceso scontro registratosi nella diretta di venerdì 14 dicembre, nel corso della quale Barbara D'Urso ha preso le distanze dall'attacco lanciato dallaalla Pugliese, difendendo la posizione dell'ex-fidanzata di FrancescoPugliese vs ElenaA quasi una settimana dalla messa in onda dell'ultima puntata del 'Grande Fratello Vip', che ha visto trionfare l'attore italo-canadese Walter Nudo, nella nuova puntata di '5' si è parlato del celebre gioco dei 'Very Important People' e dell'ex-gieffino Francesco. Tra gli ospiti di venerdì a '5' sono apparse in studio l'ex-naufraga Elenae ...