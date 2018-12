Per le elezioni europee nasce il partito dei buonisti | da Massimo Cacciari a Roberto

Brexit : May suPera mozione di sfiducia - promette di farsi da parte prima di elezioni 2022 : La premier britannica Theresa May è riuscita a superare la sfida del voto di sfiducia presentato da alcuni deputati del suo partito Tory.

In Armenia oggi si è votato Per le elezioni parlamentari anticipate : oggi in Armenia si sono tenute le elezioni politiche anticipate volute dal primo ministro Nikol Pashinyan, che si era dimesso a ottobre perché fossero organizzate il prima possibile. Undici partiti e gruppi politici erano candidati, e secondo i sondaggi il partito di Pashinyan, Contratto

Elezioni a Ventimiglia : Galluccio - FdI - assicura "Ci sarà la coalizione di centrodestra e porte aPerte alle organizzazioni civiche" : ... la chiusura del centro provvisorio immigrati al parco Roya e la lotta all' abusivismo che da anni colpisce la nostra citta oltre che un progetto concreto di rilancio della economia e del lavoro. - ...

Salvini cita De GasPeri : "Uno statista pensa alle prossime generazioni non a prossime elezioni" : Agenzia Vista, Roma, 08 December 2018 Salvini cita De Gasperi: 'Uno statista pensa alle prossime generazioni non a prossime elezioni' 'Un politico politicante pensa alle prossime elezioni, uno ...

La hit di Sanremo Giovani Persa nei meandri delle selezioni : Sono 24 i finalisti di Sanremo Giovani, una la hit irrimediabilmente persa nei meandri delle selezioni: Magari, di Andrea Vigentini. L'amore tra una serie di "se...", l'incertezza tradotta in "magari". D'impatto, impossibile da non ricordare a partire dal titolo che condensa tutta l'essenza del testo in una sola parola: veloce, immediato, breve, facile da memorizzare. Magari sposa la migliore tradizione pop che oggi arranca tra il demodè e il ...

Spagna - urna con sorpresa : un voto Per Joaquin del Betis alle elezioni in Andalusia : Sogno destinato ad andare presto in frantumi, però, visto che il voto è ovviamente nullo, e Joaquin si è dovuto accontentare di condividere la sua brevissima avventura in politica con i suoi ...

Elezioni in Georgia - eletta Per la prima volta una presidente donna : Salome Zurabishvili ha vinto al ballottaggio le Elezioni presidenziali in Georgia divenendo la prima donna a ricoprire tale carica. Ex diplomatica nata in Francia, ha ottenuto il 59% dei voti rispetto ...

Giulia De Lellis - la tentazione clamorosa Per le elezioni : 'Se mi candidassi - mi voterebbero in 3 milioni' : La carriera di Giulia De Lellis rischia di prendere nuove imprevedibili strade. L'ex gieffina sta partecipando come cavia della Gialappa's band nel nuovo show Mai dire talk, dove ha spiegato in che ...

Ministro polacco ha annunciato sanzioni dell'Unione Europea Per elezioni in Donbass - : L'Unione Europea potrebbe presto annunciare i nomi di coloro ai quali sono imposte le sanzioni per lo svolgimento delle elezioni nel Donbass, ha detto il Ministro degli esteri polacco Jacek ...

Per le elezioni europee Forza Italia cambia nome e simbolo : nasce "L'Altra Italia" : Il "non partito" come aveva più volte spiegato Berlusconi "L'altra Italia" sarà una lista con cui Forza Italia si allargherà...

Elezioni Sardegna - ipotesi voto anticipato : Per sfidare Zedda e il centrosinistra la Lega pensa a Solinas. M5s senza un nome : Si fa largo la data del 20 gennaio per le regionali in Sardegna che dovranno eleggere il successore di Francesco Pigliaru alla guida della Regione. Una decisione che anticiperebbe di circa un mese la naturale scadenza del mandato, portando all’accorpamento con le suppletive per assegnare il collegio di Cagliari per la Camera, rimasto vacante dopo le dimissioni del velista ex M5S Andrea Mura. “Per noi della Lega si può andare al voto ...

TU SI QUE VALES 2018 - OTTAVA PUNTATA/ Le selezioni Per la finale : passano Virginia De Lutti e Raffaello Corti - IlSussidiario.net : OTTAVA PUNTATA per Tu si que VALES 2018, il talent show di Canale 5 condotto da Belén Rodríguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Casting e selezioni di autori - docenti - attori Per la Scuola di Cinema 'Luchino Visconti' : Presso la celebre Scuola di Cinema 'Luchino Visconti' di Milano sono in corso le selezioni per la ricerca di autori nonchè di docenti per gli indirizzi di Regia, Sceneggiatura, Ripresa e Fotografia ma anche di attori e attrici per due interessanti cortometraggi. Giovani autori La Scuola di Cinema 'Luchino Visconti', in collaborazione con l'Alta Scuola in Media e Comunicazione (ALMED) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, cerca giovani ...

Google promette trasparenza Per le elezioni europee : L’azienda di Mountain View anticipa eventuali leggi nazionali o europee sulla pubblicità elettorale online. Una legislazione istituzionale è però necessaria. Leggi