Per la Zambelli Orvieto c' è il duello esterno con il fanalino di coda Roma

Salto con gli Sci – Zambelli e Bresadola tra Tarvisio e Planica Per tre giorni di allenamenti : Zambelli convocato a Tarvisio e Planica con Bresadola: gli altri giovani li raggiungeranno in Slovenia Mentre Sebastian Colloredo e Alex Insam preparano la prima gara di Coppa del mondo che si terrà a Wisla, in Polonia, gli altri atleti della Nazionale di Salto con gli sci si ritroveranno a Tarvisio, provincia di Udine, mercoledì 14 novembre. Davide Bresadola (squadra A) e il 19enne Gabriele Zambelli (B Juniores) sono stati convocati ...