Per i lavoratori della scuola quota 100 sarà quota 104 per la pensione

Anpal - la protesta dei lavoratori dei centri Per l’impiego : “Noi precari collochiamo disoccupati - basta”. “È un paradosso” : “Basta operatori precari che ricollocano disoccupati”, con questo slogan un gruppo di lavoratori dell’Anpal ha interrotto un workshop sulle politiche attive al Cnel. Un flash mob pacifico: cartelloni, fogli di protesta e una lettera per il sottosegretario al Lavoro, Claudio Cominardi, per chiedere la stabilizzazione di 654 precari dell’Anpal servizi – il 60% del totale dei lavoratori. L’azienda ...

Fiom - l’appello di Re David a Di Maio dal palco del congresso : “Reintroduca l’articolo 18 Per tutti i lavoratori” : Dopo aver acconsentito di fatto a reintrodotto per i lavoratori dell’Ilva, Di Maio faccia un passo avanti: “Reintroduca per tutti l’articolo 18“. La richiesta arriva dal leader Fiom, Francesca Re David dal palco del 27mo congresso Fiom in corso a Rimini. “Nella trattativa su Ilva – ricorda- Di Maio si è correttamente comportato da ministro dello Sviluppo economico: ha mediato positivamente tra le parti, ma il ...

LAVORATORI AVR IN SCIOPerO - IL VIDEO - Calabria Reportage : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web ECONOMIA: PICCOLA RIPRESA CALABRESE - IL VIDEO Commenta Condividi! Facebook Cerca Meteo Calabria Ultime notizie LAVORATORI ...

In provincia di Taranto borse di studio post laurea Per figli di lavoratori agricoli e di datori di lavoro : Taranto. In attuazione delle sue finalità istituzionali l’Ente Bilaterale FAILA_EBAT di Taranto istituisce n.10 (dieci) borse di studio del valore

Macron - le misure contro la collera : aumento del salario minimo e tagli fiscali Per lavoratori e pensionati : Piuttosto diventerà più rigida la politica sull'evasione fiscale e meno elastiche le elusioni: «I dirigenti delle imprese francesi devono pagare le imposte in Francia». Il presidente ha invece ...

Macron - le misure contro la collera : aumento del salario minimo e tagli fiscali Per lavoratori e pensionati : Una condanna forte delle violenze. Poi l’apertura di uno «stato di emergenza economico e sociale», che si concretizza con una serie di misure a favore dei più deboli: i pensionati, i lavoratori con salario minimo, e l’apertura di un grande dibattito pubblico sui grandi temi politici, a cominciare dalla vita quotidiana («Avere una casa, spostarsi, riscaldarsi») soprattutto nelle reti locali...

Piaggio Aero - commissario avvia procedura Per pagamento stipendi lavoratori : Il Ministero dello Sviluppo economico informa che il commissario straordinario di Piaggio Aero Industries Spa , Vincenzo Nicastro , ha avviato la procedura per il pagamento degli stipendi dei ...

Celli : solidarietà a lavoratori Roma Metropolitane in scioPero : Roma – “Solidarieta’ ai lavoratori di Roma Metropolitane, oggi in sciopero per la grave situazione dell’azienda partecipata al 100 per cento di RomaCapitale, che da mesi subisce un braccio di ferro sul credito di quattro milioni di euro che il Comune non vuole riconoscere e che porterebbe in rosso i conti aziendali”. “Oggi la professionalita’ e le competenze dei lavoratori vengono calpestate, nonostante ...

Antonio Di Maio ha pubblicato un video Per discolpare suo figlio Luigi dallo scandalo dei lavoratori in nero e delle costruzioni abusive sui terreni di famiglia : Antonio Di Maio, padre del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha pubblicato un video su Facebook per discolpare suo figlio, sospettato di essere coinvolto in una serie di irregolarità relative alla sua impresa di costruzioni. Nel video – la

Il papà di Di Maio : «Lavoratori in nero? Ho sbagliato - l'ho fatto Per la famiglia» : «Forse non spetta a me giudicare, ma mi sembra un trattamento che si riserva a un pericoloso criminale e mi spiace anche per i miei vicini e per tutto il paese». Così Antonio Di Maio su Facebook ...

Lavoro - Unioncamere : nei prossimi 5 anni opportunità Per 2 - 5-3 - 2 milioni di lavoratori : Teleborsa, - Una delle più grandi incognite quando si parla di futuro è proprio quella che riguarda il mercato del Lavoro. Nei prossimi 5 anni, ossia tra il 2019 e il 2023, il mercato del Lavoro ...

Mobilitazione Pernigotti - la città accanto ai lavoratori che sfilano Per le vie del centro : Novi Ligure si mette in marcia per la Pernigotti. Circa 700 inizialmente le persone che hanno partecipato al corteo, al quale si è aggregata poi altra gente durante il cammino per i circa 1000 manifestanti, alla fine, riuniti in piazza Dellepiane. Tutti per chiedere di salvare lo storico marchio dalla chiusura. Il ritrovo è stato davanti all...