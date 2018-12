PD: Boccia, scuola pilastro nuovo stato sociale, lavoro moderno senza Jobs Act

scuolainforma

(Di sabato 15 dicembre 2018) Qui di seguito vi proponiamo uncomunicato stampa riguardante il PD. Il documento in questione proviene da Francesco, candidato alla segreteria del Partito Democratico. In questo comunicatoesplica alcune proposte e giudizi su; soprattutto su quella realtà che, a dispetto del pensiero dell’ex premier Matteo Renzi,chiamamezzi termini ‘cattiva’. Qui di seguito quanto esplicato nel corso di una nota trasmissione televisiva.PD, le dichiarazioni didurante il programma Tagadà “Il PD deve cambiare passo e politiche se vuole tornare ad essere credibile nel Paese. Abbiamo fatto molti errori in questi anni, chi difende a spada tratta ilact o la buonanon ha capito la lezione. Io voglio cancellare ilact, perché inadeguato al mondo del, insieme al pessimo decreto Di Maio e fare ...