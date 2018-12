Paolo Marzotto parla di Gemma Galgani | Sono deluso da una donna che non sa

UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani delude Paolo Marzotto : 'cerco seriamente una compagna' - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani immersa nei pensieri: trascorrerà le festività con Rocco Fredella?

Uomini e Donne Over : Paolo Marzotto Imbufalito con Gemma! : Paolo Marzotto, nuovo cavaliere di Uomini e Donne Over, spiega in un’intervista per quale motivo prova un sentimento di astio per Gemma. Nella questione c’entra per caso Rocco Fredella? Tutto quello che c’è da sapere! Uomini e Donne Over: la storia tra Gemma Galgani e Paolo Marzotto, sembrava andare a gonfie vele, ma poi qualcosa tra loro si è rotto. Qualche passo falso da parte del cavaliere, ha creato delle insicurezze da ...

Gemma Galgani lascia Paolo Marzotto. Lui : “Mi hai usato…” : Uomini e Donne: Paolo Marzotto scaricato da Gemma. Lui si sfoga Nella puntata odierna del Trono Over di Uomini e Donne grande protagonista è stata senza ombra di dubbio Gemma Galgani. Cosa ha fatto stavolta? La dama di origini torinesi ha dichiarato di non essere mai stata attratta fisicamente dal cavaliere Paolo Marzotto. Una rivelazione, che ha fatto andare su tutte le furie Tina Cipollari, la quale le ha dato della falsa e della bugiarda. ...

Gemma Galgani e Rocco Fredella/ Uomini e donne - passo indietro con Paolo Marzotto - la dama ha trovato l'amore? - : Gemma Galgani mette le cose in chiaro con Paolo Marzotto e riapre al ritorno di fiamma con Rocco Fredella: oggi a Uomini e donne.

GEMMA GALGANI LASCIA Paolo MARZOTTO/ Uomini e donne - addio per Rocco? 'Non mi sento di continuare' - IlSussidiario.net : GEMMA GALGANI confessa di non provare alcuna attrazione fisica per PAOLO MARZOTTO: le news della puntata di oggi di Uomini e donne.