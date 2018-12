Palermo | speleologa cade in una grotta a 100 di metri di profondità | al lavoro il

ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 dicembre 2018) Unaè rimasta ferita dopo essere caduta in unaa 100diin provincia di. Sul posto sono arrivati gli uomini del Soccorso alpino speleologico, alcon una squadra di una trentina di persone e un medico: il recupero – fanno sapere – durerà diverse ore.Al momento, i soccorritori hanno provato a mettersi in contatto con la donna, 42 anni, senza riuscirci. La cavità nella quale è scivolata lasi trova a Isnello, dove si trova un importante complesso di grotte all’interno del parco delle Madonie.Secondo una prima ricostruzione, nel pomeriggio, laera in escursione con altre 8 persone, quando è scivolata fratturandosi una gamba. Con lei ci sarebbero due persone del gruppo, mentre gli altri si sono allontanati per chiedere soccorso.L’intervento del Soccorso alpino – che proverà a ...