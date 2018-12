Orsi | argento 100 misti E i ragazzi della 4x50 sl si prendono il bronzo

Mondiali nuoto 2018 : Orsi - argento affamato. La nuovissima 4x50sl è di bronzo : Il talentuoso 18enne russo Kolesnikov è imprendibile, tocca per primo in 50"63, nuovo record del mondo jr. L'azzurro tesserato per il Gruppo Sportivo dei Carabinieri - e per la CN Uisp Bologna - è ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : Marco Orsi ruggisce da Bomber - magico argento sui 100 misti : Il ruggito del Bomber è arrivato, Marco Orsi mostra i muscoli e conquista un pesantissimo argento sui 100 misti ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Ad Hangzhou (Cina), l’Orso di Budrio ha giganteggiato come ci si aspettava alla vigilia e si è messo al collo un bellissimo alloro in una prova che lo diverte particolarmente e che riesce a esaltare al meglio tutte le sue qualità. Il fresco 28enne si fa un bel regalo di compleanno con tre ...

