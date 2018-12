Oroscopo 2019 Ariete | buone stelle proteggono gli affari | bene l' amore

Oroscopo 2019 - le previsioni per lavoro e soldi : guadagni per Ariete - progetti per il Toro : Le previsioni dell’Oroscopo per il 2019 promettono grandi novità e cambiamenti sul lavoro per tutti i segni. Per qualcuno ci sarà l’opportunità di risparmiare, per altri di proseguire con un progetto importante e non mancheranno neanche stravolgimenti lavorativi. Scopriamo cosa riservano le stelle per il nuovo anno con particolare riferimento per il settore delle finanze. Possibilità per il Cancro, occasioni per il Toro Le previsioni astrali del ...

Oroscopo 2019 : le previsioni dell’anno nuovo di Ada Alberti : Ada Alberti a Pomeriggio 5: l’Oroscopo del 2019 svelato oggi Pomeriggio Cinque ha chiuso anche oggi l’appuntamento del venerdì con l’Oroscopo di Ada Alberti. L’astrologa ha svelato le previsioni del 2019 segno per segno. Questa mattina la Alberti ha regalato a Mattino 5 l’Oroscopo di fine anno affermando che l’Ariete potrà puntare sull’amore, così come il Toro che sarà favorito nei sentimenti. I ...

Oroscopo primo mese 2019 per il segno del Toro - grandi cambiamenti nella sfera affettiva : Ecco le previsioni astrologiche per il mese di gennaio 2019 dedicate a voi amici del Toro. Il prossimo anno per voi torelli sarà importante soprattutto per il lavoro. Tanti sono i progetti che voi del Toro avete in cantiere e gennaio vi dà la spinta giusta per realizzarvi. L'Oroscopo del lavoro evidenzia buone energie vitali da investire in ambito professionale, con dedizione e impegno. Sarete molto comunicativi e aperti agli altri, pretendendo ...

Oroscopo per i Pesci nel 2019 : qualche problema al lavoro : Nell'imminente anno 2019 il pianeta di Saturno sarà particolarmente severo nei confronti dei nativi del segno dei Pesci. Tale Pianeta metterà i Pesci di fronte alle loro paure in ambito relazionale, sottolineando le falle rese enormi nel 2018 del quale pagheranno ancora le conseguenze emotive in questo nuovo anno. Saranno spaesati e la loro bussola interna li orienterà verso orizzonti stantii, vecchi percorsi che oramai hanno concluso il loro ...

Oroscopo dei Gemelli nel 2019 : amore in bilico : L'inizio dell'anno 2019 è ormai imminente e l'Oroscopo dice che alcuni segni avranno dei pianeti sfacciatamente a sfavore, primi tra tutti Nettuno in Pesci ed il munifico Giove in Sagittario. Di seguito ci soffermeremo sul segno dei Gemelli, per i quali le relazioni familiari ed amorose saranno sotto esame, mentre alcune occasioni ci saranno in autunno inoltrato. Ma vediamo alcuni dettagli. Come interpretare il 2019 Mentre Nettuno e Giove ...

Oroscopo Scorpione 2019 : amore da record : Il 2018 ha regalato agli Scorpioni la protezione del benevolo Giove nel loro segno sino a dicembre. Il loro modo pungente di comportarsi ha attecchito più del solito con l'interlocutore di turno, ma adesso è consigliabile tenere a freno la lingua mantenendo un sano autocontrollo. Famiglia Partiamo con la nota dolente di questo nuovo anno che è rappresentata dalla famiglia d'origine: negli ultimi due anni i nativi dello Scorpione hanno pensato ...

Oroscopo Capricorno per il 2019 : rivincite per le coppie - soddisfazioni dal lavoro svolto : Per i nativi del Capricorno si prospetta un continuo susseguirsi di favori astrali dagli ultimi giorni di febbraio fino a dicembre. Gli astri sono favorevoli: Saturno, Plutone, Nettuno dai primi di Marzo, anche Urano in Toro recherà benefici. lavoro Da quando Saturno è entrato in Capricorno, al lavoro i nativi hanno subito qualche angheria di troppo ma fa parte del percorso della vita. Da marzo queste nefandezze andranno affievolendosi fino a ...

Oroscopo per il Leone nel 2019 : Amore e Lavoro straordinari : Avrete una schiera di Pianeti a favore in questo 2019 (con la sola evidente stonatura di Marte da metà marzo a giugno) che vi candida, senza obiezione alcuna, come il segno favorito di quest'anno. I nativi del segno del Leone da metà 2012 sino alla fine del 2018 hanno subito rallentamenti ed ostacoli di ogni tipo. Queste nefandezze (per nulla tollerate dal segno) li hanno accompagnati in ogni ambito di vita: in primis nell'Amore, proseguendo nel ...

Oroscopo 2019 per l'Ariete : amore al top - occasioni professionali a fasi alterne : il 2019 comincia con due grandi pianeti a favore, Giove sino a dicembre e Marte sino ai primi di marzo, ma anche con due enormi pianeti a sfavore, Plutone e Saturno per tutto l'anno e oltre. Ma, un pò come in ogni medaglia, c'è il rovescio: i favori saranno e resteranno tali solo se saprete mantenere la calma mentre affronterete gli ostacoli, purtroppo numerosi e frequenti, principalmente da marzo a dicembre. C'è da sgobbare molto ed agire ...

Oroscopo per la Bilancia nel 2019 : il lavoro porterà stress e stanchezza : Il nuovo anno sarà migliore di quello appena trascorso ma, non ancora, quello della svolta. Sarà un 2019 pieno di verifiche, chiusure e rallentamenti ma ciò non deve spaventarvi perché servirà a preparare al meglio il terreno per un futuro più fertile. L'unico modo che hanno i pianeti per far comprendere ai Bilancia la "strada maestra" è quello di proporre nel cammino gioie e dolori, oneri ed onori, riuscite e fallimenti. In questo anno gli ...

L'Oroscopo per il Cancro nel 2019 : amore intenso : Saturno e Plutone vi guarderanno di traverso per tutto il 2019 infondendo nelle vostre menti dubbi e confusione sul da farsi. Rallentate i pensieri e non agitatevi perchè ad aprile la situazione si alleggerirà un po', permettendovi di decidere cosa è meglio per il vostro futuro. Scelte decise probabilmente contro i rimproveri di mariti e familiari, in totale disaccordo. Non fatevi influenzare perchè con questi astri è fondamentale non sgarrare ...

Oroscopo 2019 per il Sagittario : grandiose novità sul lavoro : Nel 2019 non c'è bisogno di lottare per realizzare i vostri sogni. Qualche scaramuccia ci sarà soltanto in amore. Gli Astri vi girano bene, tranne un dispettoso e confusionario Nettuno che proverà ad incasinarvi il pensiero largo costringendovi a rimanere in quello chiuso. Bisognerà riflettere più del dovuto sino ad aprile e poi lasciarsi trasportare dalle novità e cambiamenti che inonderanno positivamente la vostra esistenza. Tra gennaio e ...

La Vergine e l'Oroscopo 2019 : amore scostante e lavoro di routine : Il 2019 si prospetta come un anno asfissiante dove ogni errore o giudizio del passato sarà soppesato da voi e dagli altri. Avete cambiato molto dall'estate 2018: molte Verginelle hanno deciso di cambiare lavoro o sono stati mandati fuori dall'azienda per esuberi o rapporti di attrito con capi e colleghi. L'amore ha fatto sentire il proprio richiamo soltanto nei primi mesi ma da giugno si è persa qualsiasi traccia. La famiglia è stata il fiore ...

Oroscopo gennaio 2019 - Ariete inizia alla grande il nuovo anno : Si apre un nuovo anno nel costellato mondo dello Zodiaco, carico di avvenimenti e novità. La presenza di Giove in Sagittario apporta sensibilità e apre gli orizzonti ad alcuni segni dello Zodiaco. Cosa succederà nell'Oroscopo di gennaio 2019, in particolar modo per i nati sotto il segno dell'Ariete? Le previsioni astrologiche del nuovo anno non lasciano dubbi, sarà uno splendido anno per l'Ariete nel primo mese, soprattutto in ambito ...