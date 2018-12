Ora o mai più 2019 | Iva Zanicchi tra i coach Anteprima Blogo

Rai - Di Maio : "C'è un caso Fazio. Ora tagli a cachet e canone" : Il conduttore replica: "Disponibile a parlare di compensi e guadagni". E l'opposizione, Pd e non solo, lo difende in quanto 'non allineato'

Laura Boldrini su Di Maio e Salvini : “Prima facevano i leoni Ora sono delle pecore” : Boldrini punta il dito contro il governo, definendo Salvini e Di Maio due pecorelle Nelle ultime ore il governo ha infatti fatto i conti con un passaggio del deficit dal 2,4 per cento al 2,04 per cento. Un cambio di marcia che lascia intendere come la battaglia d’Europa sui conti si sia trasformata in una trattativa ad oltranza che in questo momento pende di più dalla parte di Bruxelles. L’Ue ha infatti messo nel mirino quota 100 e ...

Ecotassa - Di Maio : 'Non tasseremo l'auto delle famiglie. In corso interlocuzioni incOraggianti con produttori' : ROMA - 'Ci sono contatti costanti tra il ministero e tutti i soggetti interessati e mi pare che si stia andando verso una soluzione che garantirà il bonus per le auto elettriche fino a...

Terzo Valico - Toti : “Via libera di Toninelli? Meglio tardi che mai - Ora a parole seguano i fatti” : “Meglio tardi che mai, ora mi auguro che alle parole seguano le azioni” così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha commentato la decisione del ministro Danilo Toninelli di sbloccare i lavori per il Terzo Valico che collegherà Genova a Tortona. “Ho letto una serie di modifiche che il ministro vorrebbe apportare al progetto, non ne colgo molto il senso ma ben venga tutto quello che potrà migliorare l’opera, l’essenziale ora è ...

Auto - a novembre in Ue calano - ancOra - le vendite. Di Maio : "No tasse - solo ecobonus" : Male anche Fca, -8% di immatricolazioni. Il vicepremier assicura che non ci saranno tasse sulle nuove Auto. E ribadisce al linea dell'ecobonus: 6.000 euro di incentivi per le elettriche

Ecotassa - Di Maio Ora prova a salvare la Panda : Dopo le polemiche furibonde e lo scontro interno al governo, ora Di Maio prova a mettere una toppa all'Ecotassa sulle automobili. "Non ci sarà nessuna nuova tassa, ci sarà un ecobonus sulle auto elettriche, ibride, a metano. Serve una rivoluzione della mobilità In italia. Non danneggeremo chi può permettersi solo una Panda", rassicura il grillino a Mattino 5. E poi aggiunge: "Stiamo incentivando fino a 6.000 euro le auto elettriche, ma ci stiamo ...

Di Maio : «Così evitiamo l’infrazione» Moscovici : negoziato non è ancOra finito : Il vicepremier: «Le misure fondamentali restano tutte, gli aggiustamenti servono per evitare la procedura Ue e abbassare lo spread». Moscovici ottimista dopo il vertice col ministro Tria: «Lavoriamo a una soluzione condivisa»

Di Maio : «Cambiano i decimali ma non la sostanza - così evitiamo l’infrazione» Moscovici : negoziato non è ancOra finito : Il vicepremier: «Le misure fondamentali restano tutte, ma gli aggiustamenti consentono di evitare la procedura d’infrazione e abbassare lo spread». Ottimismo dopo il vertice Tria-Moscovici

Manovra - Tria tratta ancOra. Di Maio e Salvini : piena fiducia a Conte : Mostrare un governo compatto e una maggioranza coesa ha un indubbio peso nella trattativa con Bruxelles che il ministro dell'Economia Giovanni Tria sta conducendo in queste ore con la Commissione e ...

Manovra - Moscovici e il deficit italiano : «AncOra non ci siamo». Via libera alla Francia. Di Maio e Salvini : «Piena fiducia in Conte» : Il Commissario europeo per gli Affari economici raffredda gli entusiasmi del governo che aveva proposto di portare il deficit dal 2,4% al 2,04%, sperando così di evitare la procedura di infrazione Ue. Ok invece a Macron su sforamento 3%: «Ma sia limite»

Fiom - l’appello di Re David a Di Maio dal palco del congresso : “Reintroduca l’articolo 18 per tutti i lavOratori” : Dopo aver acconsentito di fatto a reintrodotto per i lavoratori dell’Ilva, Di Maio faccia un passo avanti: “Reintroduca per tutti l’articolo 18“. La richiesta arriva dal leader Fiom, Francesca Re David dal palco del 27mo congresso Fiom in corso a Rimini. “Nella trattativa su Ilva – ricorda- Di Maio si è correttamente comportato da ministro dello Sviluppo economico: ha mediato positivamente tra le parti, ma il ...

Fabrizio Corona aggredito nel “bosco della droga” - i dubbi dei commentatori : “Ma gli misurano la pressione col giubbotto?” e ancOra “come mai indossa ancOra il Rolex?” : Fabrizio Corona si trovava nel bosco della droga di Rogoredo, alla periferia di Milano, per realizzare un servizio sullo spaccio per il programma di La7 Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti. L’ex re dei paparazzi sarebbe stato aggredito dai pusher che lo avrebbero preso a calci e pugni, come ha raccontato sui social postando foto e video mentre si trovava su una barella dentro un’ambulanza. Come ogni storia che coinvolge ...

